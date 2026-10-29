Vũ Thịnh sắp cưới bạn gái hot girl

Vũ Thịnh và Fanny có 9 năm bên nhau. Hai người dự kiến tổ chức lễ cưới vào cuối tháng 11.

Tối 29/10, ca sĩ Vũ Thịnh đăng ảnh cầu hôn bạn gái là Fanny (tên thật Trần Y Phụng). Kèm theo hình ảnh, Vũ Thịnh chia sẻ: “Cầu được ước thấy. 9 năm cho 1 giây phút, cảm ơn những lời chúc của mọi người”. Dưới bài đăng, đông đảo đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng nam ca sĩ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện của Vũ Thịnh và Fanny cho biết cả 2 dự định tổ chức lễ cưới vào cuối tháng 11. Họ đang cùng nhau hoàn tất các công đoạn cần thiết cho ngày vui. Hiện tại, 2 người rất háo hức và hạnh phúc khi chuẩn bị bước sang cột mốc mới. Bên cạnh đó, Vũ Thịnh cũng đang chuẩn bị sản phẩm âm nhạc để ghi lại 9 năm tình yêu đồng thời coi như món quà dành tặng vợ sắp cưới trong ngày trọng đại.

Vũ Thịnh và Fanny dự kiến tổ chức lễ cưới vào cuối tháng 11. Ảnh: FBNV.

Vũ Thịnh và Fanny có thời gian hẹn hò sau đó chia tay vào năm 2018. Tới 2021, khi Fanny tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ, Vũ Thịnh quyết định tới để tỏ tình. Nhờ đó, hai người hàn gắn và quay lại với nhau. Kể từ đó, họ đồng hành trong cuộc sống lẫn nhiều hoạt động công việc. Trong thời gian Vũ Thịnh tham gia Anh trai “say hi”, Fanny cũng xuất hiện cổ vũ bạn trai.

Fanny sinh năm 1997, là hot girl với hơn 1,6 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Cô thường đăng clip hát, nhảy, cover ca khúc nổi tiếng hoặc tương tác với bạn trai.

Vũ Thịnh sinh năm 1995, từng tham gia Giọng hát Việt 2019, X Factor - Nhân tố bí ẩn 2016. Anh đã có nhiều năm hoạt động với nhiều sản phẩm âm nhạc được ra mắt, chẳng hạn Hai chúng ta, Bảo bối của anh, Sao vẫn còn yêu, Thanh xuân lãng phí... Dẫu vậy, phải đến Anh trai “say hi” mùa 1, nam ca sĩ mới được biết tới nhiều hơn. Tuy nhiên, anh bị loại khá sớm. Tháng 8 vừa qua, anh ra mắt bản ballad Định vị sai với giai điệu da diết, ca từ gần gũi.

Thời điểm ra mắt bài hát, có khán giả nhận xét Vũ Thịnh đã trong vòng an toàn quá lâu, chưa thử thách bản thân với những điều mới mẻ.

Trước ý kiến đó, anh phản hồi: “Đây cũng là điều Thịnh luôn hỏi bản thân. Ai cũng muốn bước ra khỏi vùng an toàn và thật lòng tôi cũng mong điều đó ở chính mình. Thực ra năm ngoái Thịnh cũng ra mắt EP Vỡ Nát để làm mới âm nhạc của Thịnh rồi, nên năm nay tôi chậm lại một chút để có những sản phẩm chắc chắn hơn. Thịnh xin nhận ý kiến và vẫn sẽ nghe, học thật nhiều”.