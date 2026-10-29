Tăng Duy Tân đuối sức?

Bích Phương xuất hiện trong MV mới của Tăng Duy Tân là "Cô bé ơi". Sản phẩm có lượt xem tương đối ổn nhưng chưa bùng nổ như mong đợi.

Tăng Duy Tân có thể nói là một trong những gương mặt có độ phủ sóng mạnh mẽ nhất nhạc Việt giai đoạn 2022-2023 với rất nhiều bản hit. Thành công của những bản hit như Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu… bảo chứng cho việc Tăng Duy Tân là một hit maker của nhạc Việt.

Trong khoảng một năm trở lại đây, Tăng Duy Tân vẫn hot với độ thảo luận, bàn tán không nhỏ, nhưng lý do dường như phần nhiều là chuyện tình cảm với Bích Phương.

Tăng Duy Tân đang dần đuối sức?

Tăng Duy Tân từ sớm đã có những ca khúc như Dạ khúc, Tình đầu, Ngây thơ… được một bộ phận khán giả đón nhận đồng thời định hình phong cách âm nhạc rất riêng của nam ca sĩ. Thế nhưng, phải đến Bên trên tầng lầu ra mắt tháng 6/2022, tên tuổi của anh mới thực sự bùng nổ. Giai đoạn 2022-2023 đánh dấu bước tiến đáng kể trong sự nghiệp Tăng Duy Tân.

Với loạt ca khúc được lan truyền rộng rãi, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của thị trường nhạc Việt. Thành công ấy không chỉ giúp anh mở rộng tệp khán giả mà còn định hình hình ảnh một nghệ sĩ có khả năng tạo ra những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ và có khả năng lan tỏa mạnh mẽ.

Tăng Duy Tân từng liên tiếp tạo hit với Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu và trở thành một trong những cái tên nổi bật của Vpop. Ảnh: FBNV.

Bên trên tầng lầu là một trong những bài hát nổi tiếng nhất Vpop năm 2022. Ca khúc đạt lượt nghe lớn và được nhiều nghệ sĩ cover. Bài hát cũng giúp Tăng Duy Tân nhận nhiều giải thưởng, đề cử, chẳng hạn đề cử Nghệ sĩ mới của năm tại giải Cống hiến.

Tới Cắt đôi nỗi sầu ra mắt năm 2023, độ nổi tiếng và vị thế của Tăng Duy Tân càng được củng cố. Ca khúc đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 9 tháng và rất nổi tiếng tại các nước trong khu vực, đặc biệt Trung Quốc.

Tăng Duy Tân nổi bật với âm nhạc vinahouse có đoạn drop bắt tai, cách xử lý khác biệt, lối viết câu từ thường ngắn gọn. Cắt đôi nỗi sầu đi theo công thức đó. Một lần nữa, ca khúc của nam ca sĩ xuất hiện trong Gặp nhau cuối năm - Táo Quân sau Bên trên tầng lầu. Điều đó cho thấy độ phủ sóng của các bài hát lớn thế nào.

Trong vài năm trở lại đây, Tăng Duy Tân thử thách bản thân nhiều hơn. Anh là một thành viên trong ê-kíp thực hiện ca khúc Nâng chén tiêu sầu của Bích Phương ra mắt đầu năm 2024.

Cuối năm đó, anh phát hành album mang tên Khu vườn tình gồm 10 track nhạc và ca khúc chủ đề Ikigai. Bích Phương không chỉ góp giọng ở Ikigai mà còn xuất hiện trong MV. Tuy nhiên, hiệu ứng sản phẩm không bùng nổ như mong đợi, thậm chí gây thất vọng.

MV thu về khoảng 136.000 lượt xem sau 14 giờ phát hành. Đây không phải con số quá thấp nếu đặt trong mặt bằng chung của nhiều sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, nó vẫn chưa tương xứng với sức hút từng được Tăng Duy Tân tạo ra từ những bản hit trước đó. Sự góp mặt của Bích Phương cũng khiến kỳ vọng dành cho màn kết hợp này tăng lên.

Về âm nhạc, Ikigai cho thấy nỗ lực thử nghiệm của Tăng Duy Tân. Ca khúc vẫn giữ những đặc điểm quen thuộc trong sáng tác của anh, từ cách triển khai giai điệu đến phần ca từ xoay quanh một mối tình nhiều day dứt. Tuy nhiên, bài hát chưa tạo được điểm nhấn đủ rõ để giữ người nghe.

Giai điệu được triển khai tương đối đều, thiếu cao trào đáng kể. Phần thể hiện của hai ca sĩ cũng chưa tạo được sự tương phản hoặc cộng hưởng đủ mạnh. Trong đó, giọng hát của Bích Phương chưa thực sự nổi bật, khiến màn kết hợp chưa phát huy hết tiềm năng.

Chưa đủ sức tạo cơn sốt mới

Giữa thời điểm nhạc Việt đang có rất nhiều sản phẩm từ tlinh, Quân A.P, MCK... tối 29/10, Tăng Duy Tân trở lại với MV mang tên Cô bé ơi. Ca khúc khai thác chất liệu pop với house, giai điệu dễ nhớ với đoạn drop lôi cuốn đã trở thành đặc trưng trong các sáng tác của nam ca sĩ.

Về cách xử lý bài hát, Tăng Duy Tân giữ nguyên lối hát đơn giản, gãy gọn, dứt khoát, không luyến láy quá nhiều. Sản phẩm mang màu sắc quen thuộc của nam ca sĩ. Về phần hình ảnh, Cô bé ơi có sự tham gia của Bích Phương, bên cạnh những gương mặt như Mỹ Mỹ, Quỳnh Anh Shyn và Vũ Thảo My.

Với 366.000 lượt xem sau khoảng 22 tiếng phát hành và độ thảo luận hiện tại, có thể thấy Tăng Duy Tân vẫn giữ được sự chú ý nhất định từ công chúng. Tuy nhiên, có lẽ anh khó tạo nên sự bùng nổ từng làm được với Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu, dù sản phẩm lần này của anh có sự hỗ trợ từ Bích Phương và dàn ca sĩ của Em xinh "say hi".

Gần đây, Bích Phương và Tăng Duy Tân liên tục đồng hành trong âm nhạc. Ảnh: Em xinh "say hi".

Đặt cạnh những thành tích trong quá khứ, kết quả ban đầu của Cô bé ơi phần nào cho thấy thách thức mà nam ca sĩ đang đối mặt. Khi đã sở hữu những bản hit có độ nhận diện cao, mỗi sản phẩm sau đó của anh đều dễ bị so sánh với chính thành công trước đó. Kỳ vọng dành cho nghệ sĩ vì thế cũng lớn hơn.

Trong khoảng một năm trở lại đây, Tăng Duy Tân vẫn nhận được sự chú ý trên truyền thông và mạng xã hội, nhưng một phần đáng kể đến từ những câu chuyện đời tư. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì sức nóng bằng chính âm nhạc của giọng ca sinh năm 1995, nhất là khi những sản phẩm mới chưa tạo được dấu ấn tương đương giai đoạn 2022-2023.