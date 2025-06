Em trai Bellingham phá kỷ lục chuyển nhượng

Đêm 8/6, truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Dortmund chiêu mộ thành công Jobe Bellingham từ Sunderland.

Jobe Bellingham là cầu thủ bán được giá nhất lịch sử Sunderland.

Theo Sky Sports, Dortmund chi 33 triệu euro, cộng thêm 5 triệu euro phụ phí để có được sự phục vụ của Jobe Bellingham. Đây là thương vụ bán cầu thủ đắt kỷ lục trong lịch sử Sunderland. Thỏa thuận còn bao gồm điều khoản bán lại 15% phí chuyển nhượng sau này, và sẽ là mức phí chuyển nhượng cao nhất Sunderland từng nhận được.

Đây là một sự bổ sung tuyệt vời cho Dortmund và cũng là thương vụ ấn tượng đối với Sunderland sau khi từ chối đề nghị ban đầu trị giá 20 triệu euro. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen quộc để khẳng định thương vụ được thông qua.

Nhà báo người Italy thông tin thêm: "Không tính các phụ phí, Jobe Bellingham sẽ là bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử Dortmund, và nếu các điều khoản phụ được kích hoạt, mức phí có thể còn cao hơn nữa".

Jobe Bellingham trải qua mùa giải 2024/25 xuất sắc. Anh giúp Sunderland giành quyền thăng hạng trở lại Premier League khi thắng trận chung kết play-off Championship sau 8 năm vắng bóng ở hạng đấu cao nhất.

Giống như người anh trai nổi tiếng, Jobe thi đấu linh hoạt ở hàng tiền vệ lẫn tấn công. Jobe được kỳ vọng sẽ theo lộ trình của anh trai Jude Bellingham, khi tiền vệ này cũng gia nhập Dortmund, tỏa sáng tại Bundesliga trước khi đầu quân cho Real Madrid. Hiện tại, Jude Bellingham cũng là tiền vệ số một của tuyển Anh.