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Truy tìm Satoshi

Satoshi Nakamoto, "cha đẻ" Bitcoin là ai? Đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất. Satoshi Nakamoto chỉ để lại những dấu vết nhạt nhòa giúp người ta phỏng đoán thân phật thật của mình. Lần theo những dấu vết đó, cuốn sách này chưa đưa ra kết luận, nhưng giúp người đọc suy ngẫm về hành trình của Satoshi.

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Elon Musk từng bị nghi là cha đẻ Bitcoin

  • Thứ năm, 29/10/2026 07:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một thực tập sinh tại SpaceX bị ấn tượng bởi những điểm tương đồng giữa Elon Musk và Satoshi Nakamoto đến mức tin chắc mình đã tìm ra danh tính thật của cha đẻ Bitcoin.

18 tháng trước, đêm Giáng sinh 2021, một email đã được gửi đến hộp thư của tôi.

"Chủ đề: Thông tin mới về Satoshi".

Kể từ khi viết bài cho tạp chí Wired, tôi vẫn thường xuyên nhận được những email như thế. Bitcoin, và ngành công nghiệp tiền mã hoá rộng lớn mà nó khai sinh, vẫn còn non trẻ đến mức nếu bạn chỉ mua một ít vào khoảng năm 2017, bạn đã được coi là "dân OG" (Old Gangster – tay chơi lão làng); những nhà báo đã theo dõi câu chuyện này từ những ngày đầu tiên thì trở thành bậc tiền bối râu tóc bạc phơ, và là mục tiêu cho bất cứ ai muốn bán một giả thuyết nào đó về Satoshi. Bất cứ lúc nào cũng có kẻ đang chào mời một giả thuyết mới về Satoshi.

Thường thì, tôi ít khi để tâm đến những email này. Tin tức về Nakamoto sẽ khơi lại một hy vọng thoáng qua về điều gì đó mới mẻ, rồi sau cùng lại chẳng thuyết phục được ai. Tôi đã quen với khả năng bí ẩn kia sẽ khó mà có lời giải. Email này lại càng chẳng gợi lên chút tin tưởng nào, vì không có chữ ký.

Dù vậy tôi vẫn nhấp mở. Chẳng có nội dung gì, nhưng có một đường link dẫn đến blog với tiêu đề "Tôi là thực tập sinh SpaceX đã đồn đoán Satoshi là Elon Musk. Câu chuyện còn nhiều điều hơn thế". Tác giả email này là Sahil Gupta, từng tạo ra một gợn sóng nhỏ trên Internet 4 năm trước đó với một bài đăng khác đã khẳng định Musk "có lẽ" chính là Nakamoto.

Giờ đây, anh ta đưa thêm bằng chứng: tường thuật về cuộc trao đổi giữa anh ta với chánh văn phòng của Musk, Sam Teller. Nghe có vẻ chẳng có gì đáng kể và khá mơ hồ, nên tôi không hồi âm.

Hai ngày sau, tôi nhận được một email khác không ký tên từ cùng địa chỉ. Lần này là một đường link đến một trang GitHub, một trang web nơi các lập trình viên phần mềm chia sẻ công việc, nổi bật với một phân tích chi tiết về những lập luận của Gupta cho rằng Musk chính là Nakamoto. Có lẽ vì lúc đó Musk là một cái tên quen thuộc trên các bản tin, nên trong vài tuần tiếp theo, tôi cứ đăm chiêu suy nghĩ về giả thuyết của Gupta.

Tôi chẳng biết phải nghĩ sao về những lập luận của anh ta, từ mơ hồ đến cực kỳ chuyên sâu về kỹ thuật. Cuối cùng, tôi viết thư trả lời Gupta, người rõ ràng đã gửi những email đó. Dù sao thì khi tìm kiếm ai đó để quảng bá cho giả thuyết của mình, anh ta đã chọn tôi.

"Cảm ơn anh đã nhận cuộc gọi", Sahil bắt đầu. "Tôi đã email cho hàng trăm phóng viên rồi".

Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch

NXB Công Thương - Alphabooks

Elon Musk và Bitcoin Bitcoin Elon Musk Tiền mã hóa Elon Musk Bitcoin Satoshi Nakamoto

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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