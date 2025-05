Elon Musk 'rời' Nhà Trắng với vết bầm tím trên mắt

Vết bầm quanh mắt phải của Elon Musk trong cuộc họp báo chia tay tại Nhà Trắng đang thu hút sự chú ý, trong khi ông cho biết đây chỉ là một tai nạn "trong lúc nô đùa với con trai".

Elon Musk xuất hiện tại buổi họp báo chia tay Nhà Trắng với vết bầm trên mắt phải. Ảnh: Reuters.

Tại buổi lễ chia tay được tổ chức trang trọng ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 30/5, Elon Musk - người vừa kết thúc vai trò cố vấn đặc biệt cho chương trình cải tổ chính phủ DOGE, gây chú ý không chỉ bởi phát ngôn, mà còn bởi một vết bầm rõ rệt quanh mắt phải.

Khi đứng cạnh Tổng thống Donald Trump, Musk đội mũ đen in chữ “DOGE” và mặc áo phông in dòng chữ “The Dogefather” - cách chơi chữ dựa trên bộ phim nổi tiếng The Godfather. Tuy nhiên, điều khiến các phóng viên lập tức đặt câu hỏi chính là vết bầm tím quanh mắt phải của ông.

Khi được hỏi về nguyên nhân, Musk cho biết cậu con trai 5 tuổi của ông, X Æ A-12, đã đấm vào mặt ông: “Tôi chỉ đang đùa giỡn với X và nói: ‘Con cứ đấm vào mặt bố đi.’ Và thằng bé làm thật”.

“Lúc đó tôi không cảm thấy gì nhiều”, ông nói thêm. “Nhưng chắc sau đó thì bầm tím lên”.

Musk còn hài hước nói rằng ông “không hề ở gần nước Pháp” vào thời điểm đó - một cách nhắc khéo đến đoạn video lan truyền cho thấy phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Brigitte, đã đẩy tay vào mặt chồng trong một sự kiện công cộng, theo Guardian.

Phát ngôn của Musk nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú với hình ảnh “người cha tỷ phú” giản dị và hài hước. Tuy nhiên, một số ý kiến khác đặt nghi vấn về sự thật phía sau vết thương, khi sự xuất hiện của ông diễn ra chỉ vài giờ sau bài viết của New York Times cáo buộc Musk sử dụng ketamine, ecstasy và nấm ảo giác trong thời gian tham gia vận động tranh cử cùng ông Trump.

Bỏ qua những ồn ào, buổi họp báo chia tay vẫn diễn ra đúng kịch bản, với việc Tổng thống Trump trao tặng Musk “chìa khóa vàng” của Nhà Trắng như một biểu tượng ghi nhận đóng góp của ông cho Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) - sáng kiến cải cách bộ máy chính phủ vốn gây nhiều tranh cãi.

“Elon đã thay đổi cách Washington vận hành. Những gì ông ấy làm là phi thường”, Tổng thống Trump phát biểu. “Dù nhận không ít chỉ trích và bôi nhọ, ông ấy vẫn giữ vững cam kết vì nước Mỹ”.

Dù nhiệm kỳ cố vấn đặc biệt đã kết thúc, Musk khẳng định ông “chưa rời đi hoàn toàn” và sẽ tiếp tục là người bạn, người cố vấn thân cận của tổng thống.