Ông Trump tặng chìa khóa vàng chia tay Elon Musk

Rời Nhà Trắng sau hơn 4 tháng dẫn dắt DOGE, Elon Musk được ông Trump ca ngợi hết lời và tặng chìa khóa vàng, bất chấp nhiều tranh cãi xoay quanh chương trình cải tổ chính phủ.

Tỷ phú Elon Musk nhận chiếc chìa khóa vàng từ Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo chia tay ngày 30/5 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Phát biểu cùng Trump trong Phòng Bầu dục, Elon Musk - người vừa kết thúc nhiệm kỳ 130 ngày làm nhân viên đặc biệt của chính phủ, tuyên bố sự ra đi của ông không đồng nghĩa với dấu chấm hết cho DOGE.

“DOGE sẽ còn tiếp tục. Ảnh hưởng của DOGE sẽ ngày một lớn mạnh, giống như một triết lý sống, một niềm tin”, Elon Musk phát biểu đầy cảm xúc bên cạnh Tổng thống Trump trong buổi họp báo chia tay ngày 30/5.

“Thực ra Elon không rời đi đâu. Cậu ấy sẽ còn quay lại nhiều lần”, ông Trump phát biểu sau bàn làm việc Resolute, trong khi Elon Musk đứng bên phải, đội mũ đen in chữ DOGE và mặc áo thun với dòng chữ The Dogefather - phỏng theo phong cách bộ phim huyền thoại The Godfather, theo Reuters.

Đáp lại, Musk vẫn khẳng định: “Tôi sẽ tiếp tục đồng hành, là bạn và cố vấn của Tổng thống”.

Ông Trump cũng dành nhiều lời khen ngợi cho CEO Tesla, gọi Musk là người "đã tạo ra một cuộc thay đổi mang tính cách mạng trong cách điều hành cũ kỹ ở Washington", đồng thời gọi DOGE là “chương trình cải tổ chính phủ sâu rộng và có ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều thế hệ”.

Để ghi nhận đóng góp, ông Trump trao tặng Musk một chiếc chìa khóa vàng tượng trưng cho Nhà Trắng.

“Anh ấy chấp nhận đối mặt với sự phỉ báng, dối trá, công kích một cách không khoan nhượng vì anh ấy yêu nước Mỹ, và tôi biết điều đó rất rõ”, ông Trump phát biểu.

Chương trình DOGE - viết tắt của "Department of Government Efficiency" (Bộ Hiệu quả Chính phủ) - ra đời ngay trong ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai.

Được xem là “vũ khí tối thượng” để tinh giản bộ máy nhà nước, DOGE đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 1.000 tỷ USD chi tiêu liên bang. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất, chương trình mới chỉ tiết kiệm được khoảng 175 tỷ USD .

Với đội ngũ nhân sự trẻ, chủ yếu có liên hệ với Elon Musk và gần như không có kinh nghiệm công vụ, DOGE nhanh chóng tạo ra những làn sóng tranh cãi lớn trong nội bộ chính phủ và xã hội.

Hàng nghìn nhân viên thử việc bị sa thải, nhiều cơ quan bao gồm cả Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) bị giải thể, kéo theo các vụ kiện tụng quy mô lớn.

Musk từng gây bão truyền thông khi xuất hiện tại một hội nghị bảo thủ với cưa máy, tuyên bố “chặt đứt bộ máy quan liêu”. Nhưng chính tốc độ cải cách quá nhanh cũng khiến chính quyền Trump phải vội vã tuyển lại nhân sự cho các cơ quan trọng yếu, đặc biệt là đơn vị giám sát vũ khí hạt nhân.

Phía Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ tìm cách hợp pháp hóa những chính sách cắt giảm của DOGE trong kỳ ngân sách năm tài khóa tới. Còn Musk, dù không còn giữ chức danh chính thức, cho biết ông vẫn sẽ tiếp tục góp sức cho “cuộc cách mạng chính phủ” mà ông và ông Trump cùng khởi xướng.

Bên cạnh những tranh cãi, buổi chia tay Musk còn vướng phải luồng dư luận trái chiều khi chỉ vài giờ trước, tờ New York Times công bố thông tin ông từng sử dụng ketamine, thuốc lắc và nấm ảo giác trong quá trình hỗ trợ vận động cho ông Trump.