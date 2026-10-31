Elon Musk khiến nhà sáng lập Binanace nổi giận

Hành động của Elon Musk khiến nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao phải công khai yêu cầu tỷ phú ngừng chế giễu mình sau vụ hack 6,3 tỷ USD.

Phản hồi có phần mỉa mai của Elon Musk đã khiến CZ không hài lòng. Ảnh: Mashable.

Cuộc tấn công mạng mới đây nhằm vào Binance không chỉ thu hút sự chú ý bởi quy mô thiệt hại ước tính 6,3 tỷ USD , mà còn kéo theo màn "khẩu chiến" đáng chú ý giữa Elon Musk và Changpeng Zhao (CZ) - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Mọi chuyện bắt đầu khi tài khoản 0xngmi trên mạng xã hội X nhận định Binance có khoảng 144 tỷ USD tài sản đang lưu ký. Sau khi Tether và Circle đóng băng một phần tài sản liên quan đến vụ tấn công, người này ước tính thiệt hại thực tế còn khoảng 1 tỷ USD , tương đương 0,69% tổng tài sản lưu ký.

Theo nhà phân tích DeFI 0xngmi, Binance hoàn toàn có khả năng bù đắp khoản tiền này từ bảng cân đối kế toán. CZ phản hồi rằng thiệt hại có thể cao hơn con số trên, nhưng Binance vẫn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường.

Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề châm biếm khi một người dùng khác đặt lời trấn an của Binance bên cạnh tuyên bố nổi tiếng của nhà sáng lập sàn FTX Sam Bankman-Fried, trước khi công ty này sụp đổ vào năm 2022.

Toàn bộ màn "khẩu chiến" giữa CZ và Elon Musk.

Khi đó, Bankman-Fried từng khẳng định FTX có đủ tài sản để bảo đảm toàn bộ tiền gửi của khách hàng. Elon Musk tham gia cuộc thảo luận bằng biểu tượng khuôn mặt nhăn nhó, dường như ám chỉ sự tương đồng giữa hai lời cam kết.

Phản ứng này dường như khiến CZ nổi giận và trực tiếp lên tiếng đáp trả Elon Musk. "Elon, tôi rất tôn trọng ông, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để chế giễu. Xin hãy dừng lại", nhà sáng lập Binance viết trên X.

Điều đáng chú ý là CZ không dừng lại ở lời phản pháo trên. Ông nhắc Elon Musk về khoản đầu tư 500 triệu USD mà Binance từng rót vào thương vụ mua lại Twitter của tỷ phú vào năm 2022. Theo CZ, số cổ phần liên quan đến SpaceX mà Binance hiện nắm giữ đã có giá trị hơn 1 tỷ USD .

"Cổ phần SpaceX của chúng tôi có được từ khoản đầu tư 500 triệu USD của Binance vào thương vụ mua lại Twitter, đã có giá trị hơn 1 tỷ USD . Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu ông thể hiện một chút sự ủng hộ", CZ viết thêm.

Phát biểu này được xem như lời nhắc khéo về mối quan hệ tài chính giữa hai bên, đồng thời cho thấy Binance cũng có lợi ích đáng kể gắn với hệ sinh thái doanh nghiệp của Musk. Tính đến thời điểm viết bài, lời phản bác của CZ đã thu về hơn 29.000 lượt thích và 4.000 bình luận.

Đồng CEO Binance Yi He cũng tham gia cuộc đối đáp. Bà viết: "Báo cáo với cổ đông lớn: Doanh thu của công ty trong năm nay đủ để bù đắp thiệt hại, vì vậy chúng tôi hiện chưa cần bán số cổ phần SpaceX mà ông đang đặt nhiều kỳ vọng".

Câu trả lời của Yi He tiếp tục nhấn mạnh khả năng tài chính của Binance. Trước đó, theo Reuters đưa tin, CZ cũng đưa ra phép tính sơ bộ gồm khoản thiệt hại hơn 6 tỷ USD , khoảng 3 tỷ USD tài sản đã bị đóng băng và hơn 1 tỷ USD trong quỹ bảo vệ người dùng SAFU.

Ông ước tính phần chênh lệch còn lại vào khoảng 2 tỷ USD , đồng thời cho rằng đây vẫn là con số có thể kiểm soát được. Binance tuyên bố sẽ sử dụng quỹ SAFU và nguồn tiền của công ty để chịu trách nhiệm cho toàn bộ tổn thất từ vụ tấn công.

Theo thông báo ngày 30/10, Binance ước tính tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng khoảng 6,3 tỷ USD và đã phối hợp với các đối tác đóng băng khoảng 3 tỷ USD . Sàn giao dịch khẳng định tài sản của khách hàng vẫn an toàn.