Hơn 6 tỷ USD biến mất, Binance dính vụ hack lớn nhất lịch sử tiền số

Binance, sàn giao dịch tiền số hàng đầu thế giới chính thức xác nhận đã bị hack và số tiền thiệt hại được cho là 6,17 tỷ USD, biến đây thành vụ hack lớn nhất lịch sử.

Tối 29/10, thị trường tiền số rúng động trước thông tin sàn giao dịch Binance có thể đã phải hứng chịu một sự cố bảo mật nghiêm trọng khi hàng tỷ USD bị rút khỏi các ví nóng.

Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới lập tức giảm hơn 4% xuống còn 77.994,96 USD , tiếp tục đà giảm sau khi phá vỡ ngưỡng 80.000 USD , một ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý.

Ethereum, đồng tiền lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, cũng giảm 4,84% xuống còn 2.247,45 USD , trong khi token trực tiếp liên quan đến Binance, BNB giảm mạnh 7,68% xuống còn 694,45 USD .

Vụ hack lớn nhất lịch sử giới tiền số

Dữ liệu on-chain cho thấy dòng tiền khổng lồ đã chảy khỏi Binance với các ước tính ban đầu từ 2 tỷ USD , và theo một số báo cáo, tổng lượng luân chuyển có thể lên tới 5,5- 5,8 tỷ USD .

Nền tảng The Block trích dẫn từ nhà phân tích Spreek cho biết khoảng 3,55 tỷ USD đã được chuyển vào một ví ẩn danh, sau đó gần 900 triệu USD tiếp tục bị tẩu tán sang các ví khác.

Trong số tài sản bị di chuyển có khoảng 167.000 ETH, loại tài sản không thể bị can thiệp đóng băng từ các nhà phát hành cùng lượng lớn các stablecoin.

Các cập nhật mới nhất tiếp tục đẩy con số thiệt hại lên 6,17 tỷ USD , chính thức trở thành vụ hack lớn nhất lịch sử thị trường tiền số nói riêng và lĩnh vực an ninh mạng nói chung. Để so sánh, kỷ lục trước đó thuộc về thiệt hại 1,5 tỷ USD của sàn Bybit vào tháng 2/2025.

Binance, sàn giao dịch tiền số hàng đầu thế giới ngày 29/10 xác nhận đã bị hack với thiệt hại lên tới hơn 6 tỷ USD . Ảnh: Reuters.

Ngay sau khi phát hiện các giao dịch bất thường, các nhà phát hành stablecoin đã can thiệp. Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino xác nhận công ty đã đóng băng hơn 1,567 tỷ USD T liên quan đến sự cố. Nền tảng Circle cũng được báo cáo là đã đóng băng khoảng 823 triệu USD C.

Theo CNBC, tổng cộng Tether và Circle đã đóng băng hơn 2,54 tỷ USD được cho là có liên quan đến vụ hack này.

Binance sau đó cũng tuyên bố tổng cộng 2,54 tỷ USD đã bị đóng băng, mặc dù con số này có thể tăng lên khi các tài sản được truy vết.

"Các nhóm của chúng tôi đã nhận được báo cáo về một vấn đề bảo mật tiềm ẩn và đang tích cực điều tra. Đội ngũ bảo mật đang xem xét tất cả thông tin liên quan một cách khẩn trương, và chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật thông qua các kênh chính thức của Binance ngay khi xác minh được thông tin", Binance thông báo.

Lỗ hổng bị khai thác

Theo phân tích từ BeInCrypto, hacker có thể đã khai thác tính năng EIP-7702 trên mạng lưới Ethereum. Đây là một tiêu chuẩn mới trên Ethereum, chính thức hoạt động từ bản nâng cấp Pectra vào ngày 7/5/2025.

Nhà sáng lập Phylax Systems, Odysseas Lamtsidis, giải thích rằng tính năng này của Ethereum cho phép một ví thông thường thực thi mã hợp đồng thông minh. Sau khi thiết lập ủy quyền, mã này có thể khởi tạo các giao dịch tiếp theo mà không cần chữ ký của chủ sở hữu một lần nữa.

Việc ủy quyền kiểm soát này chỉ có hiệu lực khi được ký xác nhận bằng khóa riêng tư của chính ví đó. Tuy nhiên, trong vụ việc của Binance, hacker bằng cách nào đó đã sở hữu được một chữ ký hoàn toàn hợp lệ.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng hacker đã gửi 50 ủy quyền với các số thứ tự giao dịch khác nhau. Do ví của Binance xử lý giao dịch liên tục, một trong số các ủy quyền đã khớp với số thứ tự hiện tại, giúp hợp đồng độc hại được kích hoạt và bòn rút tài sản.

Theo ước tính sơ bộ, các giao dịch đáng ngờ có tổng giá trị 3,51 tỷ USD trên Ethereum, 1,44 tỷ USD trên Bitcoin và khoảng 630 triệu USD trên Tron. Tổng cộng, các giao dịch này bao gồm 18.270 BTC.

Các nhà phân tích cho rằng vụ hack bắt nguồn từ việc khóa riêng tư của ví đã bị đánh cắp. Ảnh: Reuters.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra một giao dịch được thực hiện khoảng 3 phút trước khi chuyển tiền. Theo phát hiện, một địa chỉ đã từng nhận tiền thông qua nền tảng rửa tiền số Tornado Cash đã khởi tạo việc ủy ​​quyền đối với ví Binance bằng cơ chế EIP-7702.

Trên mạng xã hội X, nhà sáng lập kiêm cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ) lên tiếng xác nhận nền tảng tiền số này bị hack. Mặc dù không còn điều hành sàn giao dịch, CZ khẳng định với tư cách là cổ đông, ông kỳ vọng tất cả quỹ của khách hàng sẽ được bồi thường đầy đủ.

Hiện tại, cả tính năng rút tiền trên sàn giao dịch và giao dịch Binance Alpha đều đang bị tạm ngưng. Chi nhánh tại Mỹ là Binance.US đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định là một nền tảng hoàn toàn độc lập. Do đó, các dịch vụ và tài sản của khách hàng tại Mỹ vẫn an toàn và hoạt động bình thường.

Những diễn biến này đã làm dấy lên mối lo ngại mới về các lỗ hổng bảo mật trong ngành công nghiệp tiền số, vốn đã phải hứng chịu hàng loạt vụ vi phạm an ninh mạng nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Vào năm 2025, sàn giao dịch tiền điện tử Bybit cũng bị tấn công mạng gây thiệt hại khoảng 1,5 tỷ USD , trong khi đối thủ Bitget sau đó đã mất hơn 350 triệu USD trong một vụ hack khác.