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Satoshi Nakamoto, "cha đẻ" Bitcoin là ai? Đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất. Satoshi Nakamoto chỉ để lại những dấu vết nhạt nhòa giúp người ta phỏng đoán thân phật thật của mình. Lần theo những dấu vết đó, cuốn sách này chưa đưa ra kết luận, nhưng giúp người đọc suy ngẫm về hành trình của Satoshi.

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Cha đẻ Bitcoin giận dữ trước khi biến mất

  • Thứ sáu, 30/10/2026 07:20 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Nakamoto dần chuyển giao việc điều hành dự án Bitcoin cho Gavin Andresen và bắt đầu ẩn dật, nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, ông có vẻ giận dữ với người mình đã đặt niềm tin.

Bốn tháng kể từ khi Gavin tham gia, chính sự tận tâm, kiến thức vững chắc về khoa học máy tính và tinh thần vì cộng đồng của anh đã giành được sự tin tưởng của Nakamoto.

Đầu tiên, Nakamoto cấp quyền để Gavin truy cập trực tiếp vào mã nguồn. Sau đó, vào khoảng tháng 9 năm 2010, Nakamoto nói với Gavin rằng ông đang bận với các dự án khác, và trong những tháng tới, ông sẽ chuyển giao quyền kiểm soát cả kho mã nguồn trên SourceForge và "khóa cảnh báo" của dự án, cho phép phát sóng các tin nhắn khẩn cấp tới tất cả các máy đang chạy phần mềm Bitcoin.

Đối với dự án mã nguồn mở, đây là những biểu tượng quyền lực nhất, và từ đó, Gavin trở thành nhà phát triển chính của dự án, hướng dẫn một nhóm gồm năm lập trình viên tình nguyện khác.

Trong vài tháng tiếp theo, Nakamoto thỉnh thoảng vẫn có những đóng góp về mặt kỹ thuật, nhưng xu hướng ẩn dật của ông đối lập với sự cởi mở của Gavin.

Sau khi PayPal và Visa đóng băng tài khoản của WikiLeaks, một số người trong cộng đồng Bitcoin cho rằng việc giúp đỡ tổ chức này sẽ là cơ hội tốt để quảng bá Bitcoin. "Cứ làm đi", ai đó đã viết trên một diễn đàn có tên BitcoinTalk. Nhưng Nakamoto đã nổi giận.

"Không", đừng "Cứ để họ dùng đi", ông phản hồi. Dự án cần phát triển từ từ để phần mềm có thể được củng cố theo thời gian. Tôi nghĩ WikiLeaks không nên sử dụng Bitcoin... Sự chú ý mà các bạn mang lại có thể phá hủy chúng ta ở giai đoạn này".

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Gavin Andresen được Nakamoto chọn để chuyển giao dự án Bitcoin. Ảnh: CoinGeek.

Ý tưởng WikiLeaks chấp nhận quyên góp Bitcoin đã dẫn đến một bài báo trên tạp chí PC Magazine. Một số người trong cộng đồng Bitcoin hoan nghênh sự chú ý này, nhưng Nakamoto thì không. "Sẽ thật tuyệt nếu nhận được sự chú ý này trong bất kỳ ngữ cảnh nào khác", ông viết. "WikiLeaks đã chọc tổ ong vò vẽ, và đàn ong đang hướng về phía chúng ta".

Đối với các nhà báo đưa tin về Bitcoin, Gavin trở thành người đầu tiên cần liên hệ. Anh có phong thái điềm đạm, ôn hòa về mặt chính trị và sẵn sàng làm việc dưới tên thật, điều này khiến anh trở thành đại sứ Bitcoin, điều Nakamoto chưa bao giờ làm.

Nhưng Nakamoto dường như ngày càng khó chịu với cách Gavin trao đổi với giới truyền thông. Cuối tháng 4 năm 2011, Nakamoto gửi email cho Gavin và nói: "Tôi mong anh đừng tiếp tục nói về tôi như một nhân vật bí ẩn mờ ám nữa, báo chí chỉ biến điều đó thành góc nhìn về loại tiền tệ của cướp biển". Đây hóa ra là lần cuối Gavin nhận được tin từ Nakamoto.

Khi tôi nói chuyện lần đầu với Gavin vào tháng 7 năm đó, Gavin nói rằng anh đã không liên lạc với Nakamoto vài tháng rồi. Sau khi Gavin vô tư nói với Nakamoto trong một email vào ngày 26 tháng 4 rằng anh đã đồng ý thuyết trình về Bitcoin cho CIA tại trụ sở của họ ở Langley, Virginia; kể từ đó, Nakamoto đã ngừng liên lạc. Khoảng thời gian đó, ông cũng đã gửi email cho ít nhất một lập trình viên khác trong dự án.

Sau đó, Nakamoto biến mất.

Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch

NXB Công Thương - Alphabooks

danh tính của Satoshi Bitcoin Tiền mã hóa Bitcoin Satoshi cha đẻ Bitcoin

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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