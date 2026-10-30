Toshiba hồi sinh

Sau 3 năm rời sàn chứng khoán, Toshiba ghi nhận lợi nhuận kỷ lục và giảm mạnh nợ vay, khiến giới đầu tư quốc tế kỳ vọng vào màn trở lại của tập đoàn Nhật Bản.

Toshiba có thể trở lại sàn chứng khoán vào năm 2028. Ảnh: Bloomberg.

Tại hội nghị đầu tư Sohn Tokyo giữa tháng 10, Soren Aandahl, Giám đốc đầu tư của Blue Orca Capital, tiết lộ quỹ đang nắm giữ cổ phiếu Rohm, Chubu Electric Power và TRE Holdings. Cả 3 doanh nghiệp đều tham gia đầu tư vào Toshiba thông qua các quỹ do Japan Industrial Partners (JIP) quản lý.

"Việc JIP mua lại Toshiba và đưa công ty trở thành doanh nghiệp tư nhân sẽ là một thương vụ thành công vang dội", Aandahl nhận định.

Theo ông, khả năng Toshiba trở lại thị trường chứng khoán vào năm 2028 có thể trở thành động lực giúp nhà đầu tư khai thác giá trị chưa được phản ánh đầy đủ của tập đoàn.

Toshiba rời sàn chứng khoán Tokyo vào tháng 12/2023 sau thương vụ mua lại do JIP dẫn đầu. Kể từ đó, công ty tập trung tái cấu trúc hoạt động, cải thiện lợi nhuận và giảm gánh nặng tài chính.

Một trong những yếu tố quan trọng là khoản đầu tư vào Kioxia, doanh nghiệp sản xuất chip nhớ từng được tách ra từ Toshiba.

Khi Kioxia niêm yết vào tháng 12/2024, Toshiba vẫn sở hữu gần 40% cổ phần. Tập đoàn sau đó liên tục bán bớt lượng cổ phiếu đang nắm giữ. Đến đầu tháng 10/2026, tỷ lệ sở hữu giảm còn 11,8%.

Aandahl ước tính Toshiba đã thu về khoảng 13,9 tỷ USD từ việc bán cổ phần Kioxia. Khoản tiền này giúp công ty xử lý các khoản nợ liên quan đến thương vụ tư nhân hóa, đồng thời có khả năng chuyển sang trạng thái tiền mặt ròng đáng kể.

Tình hình kinh doanh của Toshiba cũng cải thiện rõ rệt. Nhu cầu tăng từ các trung tâm dữ liệu thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, bán dẫn và ổ cứng.

Trong quý II/2026, lợi nhuận hoạt động hợp nhất của tập đoàn tăng 180% so với cùng kỳ, đạt mức kỷ lục 111,9 tỷ yên ( 707 triệu USD ).

Trước đó, Toshiba đặt mục tiêu lợi nhuận hoạt động 380 tỷ yên ( 2,4 tỷ USD ) và biên lợi nhuận 10% cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027. Theo Nikkei Asia, tiến độ hiện tại đang vượt kế hoạch.

Khoản đầu tư của Toshiba vào mảng chip đang mang lại hiệu quả. Ảnh: Bloomberg.

Song, Toshiba chưa công bố kế hoạch hoặc thời gian biểu chính thức cho việc trở lại sàn chứng khoán.

Theo Pelham Smithers, chuyên gia phân tích cổ phiếu Nhật Bản, những doanh nghiệp có thương hiệu mạnh hoặc dòng tiền ổn định thường có khả năng thu hút nhà đầu tư nước ngoài khi tái niêm yết.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở Toshiba. Logisteed, trước đây là Hitachi Transport System, cũng đặt mục tiêu trở lại sàn trong năm tài chính 2028.

Dù vậy, quá trình tái niêm yết không phải lúc nào cũng thành công. Những khoản nợ lớn từ thương vụ mua lại hoặc khó khăn trong hoạt động kinh doanh có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Với Toshiba, sự phục hồi lợi nhuận và khả năng giảm nợ đang tạo kỳ vọng mới. Tuy nhiên, mức định giá và thời điểm niêm yết vẫn phụ thuộc vào quyết định của tập đoàn cũng như điều kiện thị trường.