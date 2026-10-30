Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Binance có đủ tiền để bồi thường vụ hack thế kỷ?

  • Thứ sáu, 30/10/2026 12:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Binance có quỹ bảo vệ người dùng trị giá khoảng 1 tỷ USD. Hơn 2,6 tỷ USD tài sản liên quan vụ tấn công cũng đã bị phong tỏa.

Binance đối mặt vụ hack chưa từng có.

Theo CoinDesk, dữ liệu dự trữ của Binance cho thấy các ví bị tin tặc tấn công ngày 29/10 chứa tài sản dùng để bảo đảm số dư khách hàng. Vụ việc có thể khiến ngưỡng bảo vệ của một số đồng tiền mã hóa trên nền tảng giảm xuống dưới mức 100%, theo cam kết ban đầu.

Tuy nhiên, Binance khẳng định tài sản của người dùng vẫn an toàn. Đồng CEO Yi He cam kết công ty sẽ bù đắp tổn thất liên quan vụ tấn công. Nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ), hiện không còn trực tiếp quản lý, cũng kỳ vọng khách hàng sẽ được bảo đảm đầy đủ tài sản.

Quỹ bảo vệ tài sản người dùng SAFU nắm giữ khoảng 1 tỷ USD bằng Bitcoin. Sàn giao dịch tách biệt số tiền nhằm xử lý những sự cố nghiêm trọng, bao gồm các cuộc tấn công mạng gây thiệt hại cho khách hàng. Ngoài ra, nhiều đơn vị phát hành tiền mã hóa đã phối hợp phong tỏa tài sản liên quan vụ hack.

CEO Tether Paolo Ardoino cho biết công ty đã đóng băng hơn 1,567 tỷ USDT. Circle cũng phong tỏa khoảng 823 triệu USDC, theo thông tin từ CZ. Ripple đóng băng thêm khoảng 200 triệu USD tài sản số, trong khi World Liberty Financial ngăn chặn giao dịch 27 triệu USD thuộc đồng USD1.

Tổng giá trị bị phong tỏa từ các đơn vị trên vượt 2,6 tỷ USD. Hoạt động này ngăn tin tặc chuyển đổi hoặc tẩu tán số tiền đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, lượng tài sản bị ngưng giao dịch chưa đồng nghĩa với việc Binance đã thu hồi được tiền. Các quy trình xử lý thường tốn nhiều thời gian hơn.

Bất chấp việc Binance là sàn tiền số lớn nhất thế giới trong nhiều năm, gần 6 tỷ USD thiệt hại vẫn là con số có thể tác động mạnh đến nền tảng này. Bloomberg ước tính doanh thu của công ty này vào khoảng 10 tỷ USD/năm. Forbes cho ra con số khoảng 16-17 tỷ USD. Tuy nhiên, chính CZ khẳng định doanh thu từ Binance chỉ vào khoảng 5 tỷ USD. Vì vậy, nếu thất thoát toàn bộ gần 6 tỷ USD tài sản, sàn này thất thoát hơn 1 năm doanh thu của mình.

Theo phân tích của CoinDesk, ví nóng Binance 14, một trong những địa chỉ bị tấn công, xuất hiện trong báo cáo bằng chứng dự trữ (Proof of Reserves) ngày 1/10 của nền tảng. Tại thời điểm đó, địa chỉ này nắm giữ 1,26 tỷ USDT, 89.475 ETH cùng 35 loại tài sản mã hóa khác. Đây là một phần tiền Binance sử dụng để bảo đảm số dư của khách hàng trên nền tảng.

Dữ liệu từ Etherscan cho thấy 167.464 ETH rời ví Binance 14 lúc 3h24 ngày 30/10 (giờ Việt Nam). Sau đó, 28.005,6 ETH tiếp tục được chuyển khỏi ví Binance 16. Khoảng 15 phút sau, tin tặc chuyển 195.460 ETH, tương đương 442 triệu USD, sang một địa chỉ khác.

Kẻ tấn công được phỏng đoán đã khai thác cơ chế EIP-7702 trên mạng Ethereum. Tính năng này cho phép ví ủy quyền thực hiện giao dịch thông qua mã lập trình. Sau khi có được chữ ký cấp quyền từ Binance 14, tin tặc thiết lập cơ chế tự động chuyển tài sản về địa chỉ do mình kiểm soát.

Theo báo cáo ngày 1/10, Binance nắm giữ lượng ETH vừa đủ để bảo đảm toàn bộ số dư của khách hàng, tương ứng tỷ lệ dự trữ 100%. Khoảng 204.500 ETH bị lấy đi trong vụ tấn công tương đương 5,6% tổng tích lũy ETH mà sàn công bố. Nếu Binance không kịp bổ sung tài sản, tỉ lệ bảo hộ có thể giảm xuống còn khoảng 94%.

Một số đồng tiền mã hóa khác cũng chịu ảnh hưởng. Lượng ENA, UNI, PEPE và AAVE bị tin tặc chiếm đoạt tương đương khoảng 7-15% số dư dự trữ của từng loại tài sản trong báo cáo trước đó. Điều này đặt ra yêu cầu Binance phải bổ sung để khôi phục tỷ lệ bảo đảm 1:1 theo cam kết quỹ SAFU.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

Đừng làm điều này trên iPhone nữa

Thường xuyên vuốt tắt toàn bộ ứng dụng không giúp điện thoại lâu hết pin hơn, ngược lại còn khiến thiết bị tiêu thụ thêm năng lượng trong vài trường hợp.

6 giờ trước

Toshiba hồi sinh

Sau 3 năm rời sàn chứng khoán, Toshiba ghi nhận lợi nhuận kỷ lục và giảm mạnh nợ vay, khiến giới đầu tư quốc tế kỳ vọng vào màn trở lại của tập đoàn Nhật Bản.

8 giờ trước

Xuân Sang

Binance hack Bitcoin Tiền mã hóa binance crypto tiền số

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Lý do khiến Binance bị hack hơn 6 tỷ USD

Lý do khiến Binance bị hack hơn 6 tỷ USD

0

Sàn nghi ngờ tin tặc xâm nhập máy tính của một kỹ sư vận hành hệ thống, từ đó thực hiện các lệnh rút tiền trái phép. Sự cố gây ảnh hưởng đến khoảng 6,3 tỷ USD tài sản mã hóa.

Cha đẻ Bitcoin giận dữ trước khi biến mất

Cha đẻ Bitcoin giận dữ trước khi biến mất

0

Nakamoto dần chuyển giao việc điều hành dự án Bitcoin cho Gavin Andresen và bắt đầu ẩn dật, nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, ông có vẻ giận dữ với người mình đã đặt niềm tin.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý