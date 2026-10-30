Binance có đủ tiền để bồi thường vụ hack thế kỷ?

Binance có quỹ bảo vệ người dùng trị giá khoảng 1 tỷ USD. Hơn 2,6 tỷ USD tài sản liên quan vụ tấn công cũng đã bị phong tỏa.

Binance đối mặt vụ hack chưa từng có.

Theo CoinDesk, dữ liệu dự trữ của Binance cho thấy các ví bị tin tặc tấn công ngày 29/10 chứa tài sản dùng để bảo đảm số dư khách hàng. Vụ việc có thể khiến ngưỡng bảo vệ của một số đồng tiền mã hóa trên nền tảng giảm xuống dưới mức 100%, theo cam kết ban đầu.

Tuy nhiên, Binance khẳng định tài sản của người dùng vẫn an toàn. Đồng CEO Yi He cam kết công ty sẽ bù đắp tổn thất liên quan vụ tấn công. Nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ), hiện không còn trực tiếp quản lý, cũng kỳ vọng khách hàng sẽ được bảo đảm đầy đủ tài sản.

Quỹ bảo vệ tài sản người dùng SAFU nắm giữ khoảng 1 tỷ USD bằng Bitcoin. Sàn giao dịch tách biệt số tiền nhằm xử lý những sự cố nghiêm trọng, bao gồm các cuộc tấn công mạng gây thiệt hại cho khách hàng. Ngoài ra, nhiều đơn vị phát hành tiền mã hóa đã phối hợp phong tỏa tài sản liên quan vụ hack.

CEO Tether Paolo Ardoino cho biết công ty đã đóng băng hơn 1,567 tỷ USD T. Circle cũng phong tỏa khoảng 823 triệu USD C, theo thông tin từ CZ. Ripple đóng băng thêm khoảng 200 triệu USD tài sản số, trong khi World Liberty Financial ngăn chặn giao dịch 27 triệu USD thuộc đồng USD1.

Tổng giá trị bị phong tỏa từ các đơn vị trên vượt 2,6 tỷ USD . Hoạt động này ngăn tin tặc chuyển đổi hoặc tẩu tán số tiền đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, lượng tài sản bị ngưng giao dịch chưa đồng nghĩa với việc Binance đã thu hồi được tiền. Các quy trình xử lý thường tốn nhiều thời gian hơn.

Bất chấp việc Binance là sàn tiền số lớn nhất thế giới trong nhiều năm, gần 6 tỷ USD thiệt hại vẫn là con số có thể tác động mạnh đến nền tảng này. Bloomberg ước tính doanh thu của công ty này vào khoảng 10 tỷ USD /năm. Forbes cho ra con số khoảng 16- 17 tỷ USD . Tuy nhiên, chính CZ khẳng định doanh thu từ Binance chỉ vào khoảng 5 tỷ USD . Vì vậy, nếu thất thoát toàn bộ gần 6 tỷ USD tài sản, sàn này thất thoát hơn 1 năm doanh thu của mình.

Theo phân tích của CoinDesk, ví nóng Binance 14, một trong những địa chỉ bị tấn công, xuất hiện trong báo cáo bằng chứng dự trữ (Proof of Reserves) ngày 1/10 của nền tảng. Tại thời điểm đó, địa chỉ này nắm giữ 1,26 tỷ USD T, 89.475 ETH cùng 35 loại tài sản mã hóa khác. Đây là một phần tiền Binance sử dụng để bảo đảm số dư của khách hàng trên nền tảng.

Dữ liệu từ Etherscan cho thấy 167.464 ETH rời ví Binance 14 lúc 3h24 ngày 30/10 (giờ Việt Nam). Sau đó, 28.005,6 ETH tiếp tục được chuyển khỏi ví Binance 16. Khoảng 15 phút sau, tin tặc chuyển 195.460 ETH, tương đương 442 triệu USD , sang một địa chỉ khác.

Kẻ tấn công được phỏng đoán đã khai thác cơ chế EIP-7702 trên mạng Ethereum. Tính năng này cho phép ví ủy quyền thực hiện giao dịch thông qua mã lập trình. Sau khi có được chữ ký cấp quyền từ Binance 14, tin tặc thiết lập cơ chế tự động chuyển tài sản về địa chỉ do mình kiểm soát.

Theo báo cáo ngày 1/10, Binance nắm giữ lượng ETH vừa đủ để bảo đảm toàn bộ số dư của khách hàng, tương ứng tỷ lệ dự trữ 100%. Khoảng 204.500 ETH bị lấy đi trong vụ tấn công tương đương 5,6% tổng tích lũy ETH mà sàn công bố. Nếu Binance không kịp bổ sung tài sản, tỉ lệ bảo hộ có thể giảm xuống còn khoảng 94%.

Một số đồng tiền mã hóa khác cũng chịu ảnh hưởng. Lượng ENA, UNI, PEPE và AAVE bị tin tặc chiếm đoạt tương đương khoảng 7-15% số dư dự trữ của từng loại tài sản trong báo cáo trước đó. Điều này đặt ra yêu cầu Binance phải bổ sung để khôi phục tỷ lệ bảo đảm 1:1 theo cam kết quỹ SAFU.