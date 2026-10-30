Lý do khiến Binance bị hack hơn 6 tỷ USD

Sàn nghi ngờ tin tặc xâm nhập máy tính của một kỹ sư vận hành hệ thống, từ đó thực hiện các lệnh rút tiền trái phép. Sự cố gây ảnh hưởng đến khoảng 6,3 tỷ USD tài sản mã hóa.

Lỗi của thiết bị cá nhân bị nghi ngờ là lý do khiến sàn tiền số bị hack hàng tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo ngày 30/10, Binance công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ tấn công mạng xảy ra một ngày trước đó. Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới nghi ngờ máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps đã bị xâm nhập.

Theo cập nhật trên kênh Telegram của nền tảng, lỗ hổng này có thể giúp tin tặc truy cập vào một tập dịch vụ trong hệ thống, sau đó gửi các lệnh rút tiền trái phép. "Chúng tôi chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy khóa riêng tư của bất kỳ ví nào bị rò rỉ", Binance cho biết. Công ty sẽ công bố báo cáo kỹ thuật chi tiết sau khi hoàn tất điều tra và xác minh các tình tiết liên quan.

Theo dữ liệu blockchain được CoinDesk phân tích, tin tặc có thể đã khai thác cơ chế EIP-7702 trên mạng Ethereum. Tính năng này cho phép ví ủy quyền thực hiện giao dịch thông qua mã lập trình. Sau khi có được chữ ký cấp quyền từ ví Binance 14, kẻ tấn công thiết lập cơ chế tự động chuyển tài sản sang địa chỉ do mình kiểm soát. Hiện chưa rõ tin tặc lấy được quyền cấp phép này bằng cách nào.

Dữ liệu từ Etherscan cho thấy 167.464 ETH rời ví Binance 14 lúc 3h24 ngày 30/10 (giờ Việt Nam). Ngay sau đó, 28.005,6 ETH tiếp tục được chuyển khỏi ví Binance 16. Khoảng 15 phút sau, tin tặc chuyển tổng cộng 195.460 ETH, tương đương 442 triệu USD , sang một địa chỉ khác.

Binance ước tính tổng giá trị tài sản chịu ảnh hưởng lên đến 6,3 tỷ USD . Tuy nhiên, con số này không đồng nghĩa toàn bộ tài sản đã mất vĩnh viễn. Sàn cho biết đã phối hợp với các đối tác blockchain phong tỏa khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan vụ việc.

Trong đó, Tether đóng băng hơn 1,567 tỷ USD T, Circle phong tỏa khoảng 823 triệu USD C. Ripple cũng chặn khoảng 200 triệu USD tài sản số, trong khi World Liberty Financial ngăn giao dịch 27 triệu USD thuộc đồng USD1. Việc phong tỏa giúp ngăn tin tặc chuyển đổi hoặc tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, số tiền bị khóa chưa đồng nghĩa Binance đã thu hồi thành công.

Binance khẳng định tài sản người dùng vẫn an toàn. Công ty cam kết bù đắp toàn bộ tổn thất bằng quỹ bảo vệ người dùng SAFU và nguồn tiền riêng. Quỹ SAFU hiện nắm giữ khoảng 1 tỷ USD bằng Bitcoin. Sàn giao dịch đã tạm dừng hoạt động nạp, rút tiền để kiểm tra an ninh, thu hồi quyền truy cập liên quan vụ tấn công và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để truy tìm thủ phạm.