Elizabeth II được đào tạo ra sao để kế vị?

Cuốn “Queen Elizabeth II” chia sẻ hành trình thích nghi với thế giới hoàng gia của một người không được định sẵn cho ngôi vị này, theo Wall Street Journal.

Ảnh: Nat Geo.

Hai năm trước khi trở thành Nữ hoàng Elizabeth II, bà đã cảm nhận được nỗi đau khôn cùng khi đời sống riêng tư của gia đình bị phơi bày trên báo chí cho cả thế giới biết.

Đó là nỗi đau bà sớm phải làm quen và phải chung sống suốt quãng đời còn lại. Thời gian dần trôi, xã hội Anh ngày càng ít tôn kính hoàng gia và truyền thông Anh thường coi những câu chuyện về hoàng gia là một đề tài hút khách.

Trong cuốn tiểu sử Queen Elizabeth II, tác giả David Cannadine đã dành nhiều không gian về cảm xúc của bà và Hoàng gia Anh sau khi bị những người thân cận phản bội.

Elizabeth II cảm thấy bị phản bội

Những năm cuối của triều đại Elizabeth II (1952-2022) thường được nhớ tới với nhiều bài báo lá cải giật gân về Hoàng gia Anh. Phần lớn câu chuyện bắt nguồn từ lời kể của những người thân cận trong cung điện.

Người mở đầu cho làn sóng này là Marion Crawford, được gọi là Crawfie. Bà từng là bảo mẫu của hai công chúa Elizabeth và Margaret. Crawford biết rõ những chuyện xảy ra trong gia đình Elizabeth, bao gồm cả sự biến chuyển tâm lý khi Vua Edward VIII thoái vị vào năm 1936.

Chỉ chưa đầy một năm lên ngôi, ông đã từ bỏ ngôi vị quân vương để kết hôn với bà Wallis Simpson, một phụ nữ Mỹ đã hai lần ly dị.

Cuốn sách ra mắt tháng 12/2025. Ảnh: Amazon.

Hành động đó bất ngờ đưa cha của hai cô gái nhỏ lên ngôi vua và đưa con gái lớn của ông, lúc đó 10 tuổi, trở thành người kế vị tiếp theo. Gia đình chuyển từ một ngôi nhà ở Mayfair đến Cung điện Buckingham.

Crawfie đã chứng kiến ​​tất cả. Bà nhìn thấy sự thay đổi tâm trạng của cha Elizabeth và cảm giác không vui của người mẹ.

Còn hai cô gái nhỏ bỗng nhiên phải học thể thao, học cách cúi chào và tham gia vào nhóm hướng đạo sinh nữ.

Nhìn thấy tất cả quá trình này, Crawfie nắm quá nhiều tư liệu để "làm sáng tỏ những điều bí ẩn" trong gia đình Hoàng gia Anh. Và Crawfie đã làm điều đó vì tiền.

Năm 1950, sau khi rời bỏ công việc tại cung điện, Crawford đã xuất bản cuốn hồi ký cá nhân The Little Princesses để kể cho công chúng về cuộc sống riêng tư của Elizabeth và gia đình bà.

Tác giả dành tặng tác phẩm của mình cho “người dân Mỹ với hy vọng tha thiết rằng quốc gia của chúng ta sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn trong sự hiểu biết và cảm thông lẫn nhau”.

Những lời hoa mỹ này không giúp Crawfie tìm thấy sự cảm thông ở Anh. Mẹ của các công chúa, sau này là Hoàng thái hậu, đã cảnh báo gia đình rằng “những người được chúng ta tin tưởng phải tuyệt đối kín miệng”. Khi Elizabeth nhìn thấy bản thảo cuốn sách, bà đã viết thư cho một người bạn và chia sẻ rằng “người bảo mẫu đã mất trí rồi”.

David Cannadine viết trong cuốn tiểu sử rằng cuốn sách “chứa đầy những tiết lộ tưởng chừng vô hại nhưng ẩn sau là nhiều chi tiết riêng tư. Và hành động đó bị coi là sự phản bội không thể tha thứ tại Hoàng gia Anh.

“Crawfie bị tẩy chay và ‘làm như Crawfie’ trở thành thuật ngữ viết tắt cho bất kỳ nhân viên nào đã phản bội lại Hoàng gia Anh khi chia sẻ những chi tiết riêng tư để kiếm lợi”, David Cannadine mô tả.

Nhìn lại cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II

Cannadine không nói quá nhiều những điều trên vì đây không phải là câu chuyện được kể từ góc nhìn bên trong, mà là từ góc nhìn bên ngoài.

Do đó, ông đi sâu hơn vào quá trình trưởng thành và trị vì của nữ hoàng. Elizabeth II đã đứng đầu Hoàng gia Anh trong suốt 70 năm, trải qua 15 đời thủ tướng (từ Winston Churchill đến Liz Truss) và chứng kiến nhiều biến động đã làm rung chuyển hoàn toàn Khối thịnh vượng chung Anh, nơi bà hết lòng cống hiến.

Ở cuối cuốn sách, tác giả đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho những người nghiên cứu về hoàng gia, bao gồm niên biểu sự kiện suốt cuộc đời Elizabeth II, bao gồm các hoạt động quốc tế lớn, ngày tháng các chuyến công du nước ngoài và cả những chi tiết đời thường, ví dụ như thời điểm chú chó corgi đầu tiên của bà được đưa về nhà vào năm 1933.

Ông Cannadine chia sẻ: “Nữ hoàng Elizabeth II không được sinh ra để kế vị, nhưng bằng cách tự nêu gương cho bản thân, sự tự kỷ luật, tinh thần phục vụ cộng đồng và tuổi thọ dài lâu của mình, bà đã làm được nhiều hơn thế”.

Tác giả trích dẫn lời của chính Nữ hoàng: “Bạn có thể làm được rất nhiều điều, nếu bạn được đào tạo đúng cách”. Nữ hoàng Elizabeth II không đề cập đến việc bà nhận được sự hướng dẫn ban đầu của Crawfie.

Sau khi cuốn sách của người bảo mẫu xuất bản, không còn ai trong gia đình Hoàng gia Anh nói chuyện với Crawfie.