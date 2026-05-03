Dzeko cùng Schalke thăng hạng ở tuổi 40

Schalke chính thức thăng hạng sau chiến thắng 1-0 trước Fortuna Dusseldorf, với dấu ấn quan trọng của lão tướng Edin Dzeko.

Dzeko có mùa giải đáng nhớ cùng Schalke.

Schalke 04 giành vé trở lại Bundesliga sau khi đánh bại Fortuna Dusseldorf 1-0 ở vòng 32 của giải hạng Hai Đức hôm 3/5. Kết quả này giúp đội bóng vùng Ruhr tạo khoảng cách 10 điểm với Hannover 96, qua đó chắc suất trong top 2 khi mùa giải chỉ còn 2 vòng.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi đội trưởng Kenan Karaman ngay từ phút 15. Pha dứt điểm vào góc xa cũng là bàn thứ 14 của anh mùa này, mang lại chiến thắng mang tính quyết định trước sự chứng kiến của hơn 60.000 khán giả.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Edin Dzeko. Tiền đạo 40 tuổi trở lại sau chấn thương vai và vào sân từ phút 69. Dù không ghi bàn, sự hiện diện của anh vẫn mang ý nghĩa tinh thần lớn trong ngày Schalke chính thức thăng hạng.

Dzeko gia nhập Schalke hồi tháng 1 và nhanh chóng tạo dấu ấn với 6 bàn sau 9 trận. Trong giai đoạn anh vắng mặt, các đồng đội vẫn duy trì phong độ ổn định, đặc biệt là Moussa Sylla với những bàn thắng quan trọng ở giai đoạn cuối mùa.

Thành công của Schalke còn gắn liền với dấu ấn của HLV Miron Muslic. Nhà cầm quân 43 tuổi được bổ nhiệm từ mùa hè năm ngoái và nhanh chóng đưa đội bóng thoát khỏi khủng hoảng để trở thành ứng viên thăng hạng.

Đây là lần thứ hai Schalke trở lại Bundesliga trong vòng 5 năm, sau khi từng xuống hạng năm 2021 và 2023. Lần này, họ không chỉ hướng đến tấm vé thăng hạng mà còn có cơ hội lớn để giành chức vô địch giải hạng Hai.

Hiện Schalke đã hơn đội xếp sau Paderborn 9 điểm và chơi nhiều hơn một trận, chỉ cần giành chiến thắng ở hai vòng còn lại, chức vô địch của giải hạng Hai khó lòng thoát khỏi tay Dzeko và đồng đội.

