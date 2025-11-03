Dybala khóc sau cú đá penalty hỏng

Rạng sáng 3/11, Paulo Dybala thành tội đồ trong trận AS Roma thua AC Milan 0-1 ở vòng 10 Serie A.

Gương mặt của Paulo Dybala sau khi thực hiện quả phạt đền hỏng ở trận thua 0-1 trước AC Milan.

Trong màn so tài trên sân San Siro, Roma bị dẫn 0-1 từ phút 39. Phút 82, đội khách bất ngờ có cơ hội gỡ hòa sau tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của Youssouf Fofana. Từ chấm phạt đền, Paulo Dybala tung cú đá đưa bóng vào góc xa bên phải nhưng bị Maignan bắt bài.

Roma bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để lật ngược tình thế, qua đó chấp nhận trắng tay rời San Siro. Đây cũng mới là lần đầu tiên Dybala bỏ lỡ penalty kể từ khi gia nhập Roma. Không lâu sau khi đá hỏng, ngôi sao người Argentina bị thay ra.

Ống kính truyền hình quay lại cảnh chân sút người Argentina thẫn thờ, thậm chí mắt ngấn lệ trên băng ghế dự bị sau cú đá phạt đền hỏng. Theo truyền thông Italy, mọi thứ còn tệ hơn với tiền đạo của AS Roma, bởi anh được xác định dính chấn thương ngay trong lúc thực hiện quả phạt đền trước AC Milan.

Paulo Dybala bị Maignan bắt bài.

Chấn thương xảy ra đúng vào thời điểm nhạy cảm khi danh sách đội tuyển Argentina chuẩn bị được HLV Lionel Scaloni công bố cho hai trận vào tháng 11. Trước đó, đã có nhiều thông tin cho rằng Dybala sẽ được triệu tập trở lại nhờ phong độ ấn tượng đầu mùa giải tại Serie A.

Đây không phải lần đầu tiên Dybala gặp xui xẻo với quả phạt đền. Vào tháng 10/2022, anh từng dính chấn thương đùi nghiêm trọng khi sút penalty trong trận gặp Lecce, suýt bỏ lỡ World Cup 2022 – giải đấu mà anh cuối cùng vẫn kịp góp mặt và cùng Argentina vô địch.

Trong vòng hai năm qua (từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2025), Dybala đã trải qua ít nhất năm chấn thương đáng kể, chủ yếu liên quan đến cơ đùi và gân kheo, khiến anh bỏ lỡ hơn 150 ngày thi đấu chỉ riêng mùa trước.