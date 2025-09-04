Duy Khánh phản hồi tin bị chèn ép

Tại showcase phim ở TP.HCM, Duy Khánh phủ nhận việc bị chèn ép. Diễn viên mong khán giả quan tâm đến sản phẩm của anh thay vì những tin đồn thất thiệt.

Chiều 4/9, showcase bộ phim Tay anh giữ một vì sao diễn ra ở TP. HCM. Sự kiện có sự tham gia của dàn diễn viên gồm: Hoàng Hà, Duy Khánh và Cù Thị Trà và ngôi sao Hàn Lee Kwang Soo.

Tại sự kiện, bên cạnh những chia sẻ về bộ phim và hậu trường, dàn diễn viên cũng dành thời gian nói về những câu chuyện bên lề. Đáng chú ý, Duy Khánh đã có những phản hồi về tin đồn từng bị ai đó chèn ép ở showbiz.

Duy Khánh chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

"Đối với tôi, một nghệ sĩ sẽ luôn đi đôi với những tin đồn khác nhau. Và tôi không xác nhận tin đồn này. Tôi hy vọng mọi người cũng đừng đồn đoán nữa. Bản thân tôi cũng là người bước vào nghề khá sớm. Tôi bắt đầu từ năm 18 tuổi. Nhưng sự nghiệp người nghệ sĩ sẽ có lúc lên, lúc xuống. Giai đoạn mọi người đồn về tôi thì chắc là giai đoạn đó không có quá nhiều sản phẩm cá nhân cũng như không xuất hiện quá nhiều", anh nói.

Duy Khánh cũng cho biết anh cảm thấy vui khi được tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và phim ảnh, đồng thời nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Nam nghệ sĩ mong công chúng quan tâm nhiều hơn đến những nỗ lực và sản phẩm của mình, thay vì những tin đồn không được xác thực.

Tay anh giữ một vì sao là bộ phim hợp tác Việt - Hàn, xoay quanh câu chuyện tình giữa Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo) - một ngôi sao Hàn Quốc nuôi khát vọng chinh phục Cannes, và Thảo (Hoàng Hà) - cô gái trẻ mơ ước trở thành nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Trong một lần lạc bước giữa TP. HCM, Jun Woo tình cờ gặp Thảo, mở ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Trong lần đầu ra mắt tại Việt Nam, Lee Kwang Soo cho biết vai diễn lần này là một dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp và bày tỏ tình cảm dành cho văn hóa, con người Việt Nam. Hoàng Hà nói bản thân may mắn khi được hợp tác cùng nam diễn viên Hàn Quốc. Đạo diễn Kim Sung Hoon kỳ vọng tác phẩm sẽ mở rộng làn sóng hợp tác điện ảnh Việt - Hàn.