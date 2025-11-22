Đường sắt Bắc - Nam tê liệt vì mưa lũ, Bộ Xây dựng ra công điện khẩn

Đường sắt Bắc - Nam nhiều ngày tê liệt, 41 chuyến tàu buộc phải dừng hoạt động. Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng ứng trực tối đa, phân luồng từ xa, không để người dân đi vào vùng nguy hiểm.

Theo Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR), trong hôm nay (22/11), trên trục chính Bắc - Nam, các tàu SE4 và SE2 từ ga Sài Gòn chỉ chạy được đến Đà Nẵng; chiều ngược lại, tàu SE3 và SE1 xuất phát từ Hà Nội hôm nay cũng buộc phải kết thúc hành trình tại Đà Nẵng. Từ đây, ngành đường sắt bố trí lại đoàn tàu để lập tàu chạy tiếp ra Hà Nội, bảo đảm duy trì luồng vận chuyển tối thiểu.

Nhiều tuyến khác như SNT1, SNT2 hay các tàu SE5, SE6, SE7, SE8, SE21, SE22 cũng phải tạm ngừng chạy trong hôm nay và ngày mai (23/11).

Trong hôm nay, trên trục chính Bắc - Nam, các tàu SE4 và SE2 từ ga Sài Gòn chỉ chạy được đến Đà Nẵng vì mưa lũ lịch sử. Ảnh: VNR.

Tính từ 17/11 đến nay, đã có 41 đoàn tàu khách phải dừng hoạt động vì mưa lũ. Hơn 17.500 vé được hành khách trả lại, với tổng giá trị khoảng 12,4 tỷ đồng , đồng thời ngành đường sắt đã cung ứng các suất ăn miễn phí trị giá hơn 500 triệu đồng cho những trường hợp bị mắc kẹt.

Riêng ngày 21/11, khi đường bộ đủ điều kiện lưu thông, gần 300 hành khách của tàu SE2 và SE4 bị kẹt 3 ngày tại ga Tuy Hoà đã được chuyển tải bằng ôtô ra ga Diêu Trì để nối hành trình. Sáng nay, 22 hành khách của tàu SNT2 cũng được đưa an toàn từ ga Tháp Chàm đến ga Nha Trang.

Trong khi đường sắt nỗ lực khắc phục sự cố, tình trạng sạt lở và ngập sâu trên đường bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến 10h hôm nay, tại khu vực Trung Bộ vẫn còn 17 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ.

Hàng chục điểm sạt lở tại Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai tiếp tục gây chia cắt cục bộ. Riêng trên QL7C (đèo Khánh Lê), nhiều đoạn taluy dương và taluy âm bị phá hủy buộc địa phương phải cấm đường từ ngày 17/11, đồng thời tổ chức phân luồng phương tiện theo QL1 - QL27 hoặc QL26 để lên Đà Lạt.

Tình trạng sạt lở và ngập sâu trên đường bộ ở khu vực Trung Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Ảnh: DRVN.

Trước tình hình mưa lũ đặc biệt lớn, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện yêu cầu các lực lượng tăng cường ứng trực, phân luồng từ xa, bố trí rào chắn và cảnh giới ở mọi điểm ngập, ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sụt trượt.

Các cơ quan quản lý đường bộ được giao chủ động điều tiết giao thông, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào vùng nguy hiểm. Cũng theo chỉ đạo, công tác tuần tra đường sắt phải được siết chặt, nhất là tại các lưu vực sông Ba, sông Kôn và khu vực Khánh Hòa - nơi lũ đã vượt mốc lịch sử.

Ngoài việc đảm bảo giao thông thông suốt, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để ứng phó, đồng thời phối hợp cung ứng nhu yếu phẩm cho hành khách buộc phải lưu lại tại các khu gian đường sắt do ách tắc. Các đơn vị quản lý bến xe, vận tải đường bộ cũng phải cập nhật liên tục diễn biến thời tiết và chủ động phương án chuyển tải khi cần thiết.