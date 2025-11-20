Lũ lớn khiến tôm hùm chết hàng loạt, giá bán chỉ còn 200.000 đồng/kg

Người nuôi tôm hùm ở Đắk Lắk điêu đứng khi tôm chết hàng loạt do lũ lớn, giá bán tụt thê thảm so với ngày thường.

Sáng 20/11, ông Phạm Văn Nguyên - Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk - cho hay mưa lớn kéo dài kèm nước lũ trong đất liền chảy ồ ạt ra vịnh Xuân Đài khiến nhiều hộ nuôi tôm hùm thiệt hại do tôm chết hàng loạt, có hộ thiệt hại gần như toàn bộ.

Tôm chết hàng loạt do lũ lớn.

"Tôm chết quá nhiều, một số hộ dân kéo lồng bán tháo tôm, số khác vẫn chưa thể ra biển do có sóng to gió lớn. Địa phương đã khuyến cáo yêu cầu người dân hạn chế ra biển vào thời điểm này. Đồng thời đưa các hộ dân ở khu phố An Thạnh, dưới chân Gành Đỏ đến nơi an toàn. Sáng nay mưa còn rất to, các khu vực trên địa bàn vẫn còn ngập sâu trong nước", lãnh đạo phường Xuân Đài nói và thông tin thêm hiện giá tôm chỉ còn 200.000 đồng/kg, trong khi ngày thường 1 triệu đồng/kg.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến sáng 20/11, lũ lịch sử khiến 7 người chết, 2 người mất tích. Trong số 7 người chết trong lũ có 2 trường hợp chưa xác định danh tính và nguyên nhân.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh ba địa bàn gồm Đông Hòa, Tây Hòa và Phú Hòa là trọng tâm cứu hộ, bởi nước hạ lưu sông Ba chưa xuống, trong khi thượng lưu tiếp tục đổ về. Các điểm nóng là thôn Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và Hòa Thành đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi hồ phía thượng nguồn vẫn xả với lưu lượng lớn, dự kiến đến cuối ngày hôm nay mực nước mới hạ dần.

Từ nhánh sông Kỳ Lộ, nước đã có dấu hiệu giảm; Đồng Xuân rút khoảng 2 m; Tuy An giảm 1,5 m so với hôm qua (19/11).

Công an và quân đội được điều động tập trung 70% quân số và phương tiện cho ba địa bàn trọng điểm, trong đó hơn 110 cano được phân bổ chủ yếu cho hướng Tây để cơ động cứu nạn. 3 tổ công tác được lập và tăng cường xuống 6 địa phương chịu thiệt hại nặng nhất.

Các lực lượng được yêu cầu sử dụng cano nhỏ để luồn lách vào các khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn người lái trong điều kiện nước chảy xiết.