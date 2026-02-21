Đường lây và cách điều trị viêm gan E

Một đồng nghiệp của tôi mắc viêm gan E. Xin hỏi căn bệnh này lây truyền qua những con đường nào, và bệnh được điều trị như thế nào?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Viêm gan E là tình trạng viêm gan do virus viêm gan E (HEV) gây ra. Virus được thải ra ngoài qua phân của người nhiễm bệnh và xâm nhập vào cơ thể người qua đường miệng. Bệnh lây truyền chủ yếu qua nước uống bị ô nhiễm.

Nhiễm trùng thường tự khỏi và hết trong vòng 2-6 tuần. Tuy nhiên, đôi khi có thể phát triển thành bệnh nghiêm trọng gọi là viêm gan tối cấp (suy gan cấp tính), có thể khiến người bệnh không qua khỏi.

HEV có 4 kiểu gene chính gây bệnh ở người (kiểu gene 1, 2, 3 và 4). Các kiểu gene này có các con đường lây truyền và phân bố địa lý khác nhau. Kiểu gene HEV 1 và 2 chủ yếu lây nhiễm cho người, trong khi kiểu gene 3 và 4 chủ yếu lây nhiễm cho các loài động vật có vú không phải người và thỉnh thoảng gây bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. Sự lây truyền của kiểu gene 3 và 4 chủ yếu là do ăn thịt sống hoặc chưa chín kỹ, môi trường cũng là nguồn lây nhiễm tiềm tàng.

Thời gian ủ bệnh sau khi tiếp xúc với HEV dao động 2-10 tuần, trung bình 5-6 tuần. Người nhiễm bệnh thải virus bắt đầu từ vài ngày trước khi bệnh khởi phát đến 3-4 tuần sau khi bệnh xuất hiện.

Tại các khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao, nhiễm trùng có triệu chứng thường gặp nhất ở người trẻ tuổi từ 15 đến 40 tuổi. Ở những khu vực này, trẻ em cũng bị nhiễm bệnh, nhưng thường không được chẩn đoán vì không có triệu chứng hoặc chỉ bị bệnh nhẹ mà không xuất hiện vàng da.

Các dấu hiệu và triệu chứng điển hình của bệnh viêm gan bao gồm:

Giai đoạn đầu tiên gồm sốt nhẹ, chán ăn, buồn nôn và nôn kéo dài vài ngày;

Đau bụng, ngứa, phát ban da hoặc đau khớp;

Vàng da (da và mắt có màu vàng), nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu; và

Gan hơi to và mềm (gan to).

Mặc dù thường được coi là bệnh cấp tính, tự khỏi, trong những trường hợp hiếm gặp, viêm gan E có thể nghiêm trọng và dẫn đến viêm gan tối cấp. Những bệnh nhân này có nguy cơ không qua khỏi.

Phụ nữ mang thai mắc viêm gan E, đặc biệt ở tam cá nguyệt thứ hai hoặc thứ ba, có nguy cơ cao bị suy gan cấp tính, sảy thai và không qua khỏi.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, nhiễm trùng viêm gan E mạn tính cũng đã được báo cáo ở những người bị suy giảm miễn dịch, đặc biệt là người nhận ghép tạng đang dùng thuốc ức chế miễn dịch.

Hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus đặc hiệu nào có khả năng thay đổi diễn tiến của viêm gan E cấp tính. Vì bệnh thường tự khỏi, người mắc thường không cần nhập viện. Điều quan trọng là tránh dùng các loại thuốc không cần thiết có thể ảnh hưởng xấu đến chức năng gan, ví dụ acetaminophen (paracetamol).

Những người mắc viêm gan tối cấp cần phải nhập viện và phụ nữ mang thai có triệu chứng cũng nên được xem xét nhập viện.