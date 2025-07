Đường cùng của Ter Stegen

Theo Marca, Barcelona muốn giải pháp dứt khoát, nhưng thủ môn người Đức vẫn do dự. Ter Stegen còn hạn chót đến ngày 24/7 để quyết định có thực hiện ca phẫu thuật vùng thắt lưng. Đây là vị trí anh thường xuyên cảm thấy đau dai dẳng kể từ khi trở lại tập luyện đầu mùa.

Chấn thương của Ter Stegen không phải vấn đề mới. Tháng 12/2023, anh từng được phẫu thuật tại Bordeaux bởi bác sĩ chuyên khoa Amelie Leglise, trong bối cảnh CLB giữ kín mọi thông tin tuyệt đối. Tuy nhiên, sau chưa đầy hai năm, cơn ác mộng đau lưng quay trở lại.

Quan điểm của Barca rất rõ ràng rằng nếu cơn đau không thuyên giảm trong những ngày tới, phẫu thuật là con đường duy nhất. Họ tin rằng đây là giải pháp cho hai việc cùng lúc. Ter Stegen sẽ có thời gian nghỉ ngơi phục hồi, và tạo điều kiện cho Barca đăng ký tân binh Joan Garcia, nhờ sử dụng 80% quỹ lương của thủ môn người Đức.

Tuy nhiên, bản thân Ter Stegen không mặn mà với lựa chọn này. Anh muốn chờ thêm và sẽ thử tập nhẹ trong vài ngày tới để kiểm tra cảm giác thực tế.

Nỗi ám ảnh chấn thương đè nặng tâm lý Ter Stegen. Cách đây chưa đầy một năm, anh lên bàn mổ vì tổn thương nặng ở gân bánh chè đầu gối phải, gần như mất cả mùa giải. Ter Stegen sợ phẫu thuật khiến bản thân không còn đường quay lại.

Nội bộ Barcelona hiện cũng khá bối rối. Một số nguồn tin từ phòng thay đồ cho biết thủ thành 32 tuổi tỏ ra "rất lạ" từ ngày trở lại sau kỳ nghỉ hè, liên tục than đau và có phần xa cách. Cuộc trò chuyện gần đây giữa anh và HLV Hansi Flick được cho là không mấy êm đẹp.

Nếu Ter Stegen từ chối phẫu thuật, Barcelona sẽ lâm vào thế khó. Mức lương cao của anh khiến việc đăng ký Garcia gần như bất khả thi. Khi đó, mối quan hệ giữa thủ môn kỳ cựu và CLB có thể rạn nứt đến mức gây ra hệ lụy trên nhiều phương diện – thể thao, tài chính lẫn phòng thay đồ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.