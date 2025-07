Ter Stegen sẽ đi đâu?

Việc HLV Hansi Flick thông báo anh không còn là lựa chọn số một trong khung gỗ Barcelona có thể là dấu chấm hết cho chương dài đầy vinh quang của thủ môn người Đức tại xứ Catalonia. Và nếu ra đi, Ter Stegen chắc chắn sẽ không thiếu những lời mời gọi từ các đội bóng hàng đầu châu Âu.

Ở tuổi 33, Ter Stegen vẫn là chốt chặn đẳng cấp, giàu kinh nghiệm và đặc biệt mạnh ở khả năng chơi chân - phẩm chất cực kỳ được ưa chuộng trong bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, mức lương cao và tiền sử chấn thương khiến ban lãnh đạo Barcelona tỏ ra dè dặt trong việc tiếp tục đặt niềm tin vào anh. Với việc HLV Flick sẵn sàng trao cơ hội cho một thủ môn mới, có vẻ như triều đại Ter Stegen tại Barça đang khép lại.

Một cuộc gặp quyết định giữa thủ thành người Đức và ban lãnh đạo CLB đã được lên lịch, nơi cả hai bên sẽ làm rõ tương lai - đi hay ở. Nhưng giới thạo tin cho rằng, cánh cửa ra đi đã rộng mở hơn bao giờ hết.

Nếu rời Tây Ban Nha, Premier League gần như là điểm đến lý tưởng nhất. Manchester City đang có những hoài nghi xoay quanh vị trí thủ môn, khi cả Ederson lẫn Ortega đều chưa tạo được sự an tâm tuyệt đối. Pep Guardiola vốn là người rất thích Ter Stegen và từng muốn đưa anh về Etihad từ năm 2016. Khả năng chuyền bóng, xử lý bằng chân và tư duy chiến thuật của Ter Stegen phù hợp hoàn hảo với triết lý kiểm soát bóng của Pep.

Không xa Etihad, Manchester United cũng là lựa chọn đầy tiềm năng. Andre Onana - người từng là niềm kỳ vọng lớn của "Quỷ đỏ" - chưa thể thuyết phục được người hâm mộ lẫn ban huấn luyện sau một mùa giải thiếu ổn định. Với tham vọng trở lại đỉnh cao châu Âu, MU hoàn toàn đủ khả năng tài chính để chiêu mộ một thủ môn tầm cỡ như Ter Stegen, đồng thời giải quyết triệt để nỗi lo nơi khung thành.

Ngoài xứ sương mù, Serie A cũng là một điểm đến đáng cân nhắc. Inter Milan đang sở hữu Yann Sommer và Josep Martínez, một sản phẩm của lò La Masia. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng tại Italy luôn tiềm ẩn những bất ngờ, và không loại trừ khả năng Inter mở lời nếu có cơ hội sở hữu một cái tên đẳng cấp như Ter Stegen.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ lại mang đến lựa chọn dễ dàng hơn về mặt vị thế lẫn tài chính. Các CLB như Galatasaray sẵn sàng trả lương khủng và đảm bảo suất bắt chính - điều mà Ter Stegen cần nếu muốn duy trì phong độ và suất bắt chính tại đội tuyển Đức trong hành trình hướng tới World Cup 2026.

Nếu Ter Stegen lựa chọn ra đi, đó sẽ là cuộc chia tay mang đầy tính biểu tượng. Anh từng là một phần không thể thiếu trong hành trình chinh phục của Barcelona suốt một thập kỷ, từ những danh hiệu La Liga đến Champions League. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, và bóng đá luôn thay đổi.

Với đẳng cấp và danh tiếng sẵn có, Ter Stegen hoàn toàn có thể mở ra một chương mới rực rỡ ở bất kỳ đội bóng nào trong top đầu châu Âu. Và dù là Manchester, Milan hay Istanbul, tất cả đều sẵn sàng trải thảm đỏ cho một “người gác đền” vẫn còn quá nhiều giá trị như anh.

