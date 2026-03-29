Được bồi thường 14 triệu USD vì ăn kem lẫn đinh sắt gây vô sinh

Brandy Buckley (đến từ bang Florida, Mỹ) vừa được bồi thường 14 triệu USD (khoảng 368 tỷ đồng) sau khi ăn phải kem có đinh sắt, khiến cô vĩnh viễn mất khả năng sinh con.

Ngày 11/9/2018, Brandy Buckley ghé qua cửa hàng kem Bruster’s Ice Cream tại thành phố Palm Bay và gọi một phần kem bơ hồ đào. Tưởng chỉ là món tráng miệng bình thường, bên trong kem lại chứa đinh sắt và các mảnh kim loại sắc nhọn, theo đơn kiện gây chấn động được nộp tại quận Brevard County năm 2019, New York Post đưa tin.

Ngay khi cắn miếng kem đầu tiên, Buckley đã cảm thấy lạ. “Khi nuốt, tôi cảm thấy có thứ gì đó mắc lại trong cổ họng. Ban đầu, tôi nghĩ đó là hạt hồ đào vì tôi gọi kem vị bơ hồ đào”, cô kể lại với đài WESH-TV.

Phần kem chứa đinh sắt và nhiều vật kim loại sắc nhọn bên trong.

Sau đó, Buckley phát hiện có một chiếc đinh sắt găm chặt trong cây kem ốc quế. Cô lập tức đến bệnh viện để chụp X-quang.

“Tôi muốn chắc chắn đó là hạt hồ đào… nhưng không phải. Tôi đã nuốt phải đinh”, người mẹ nói. Những dị vật sắc nhọn này nằm ẩn trong phần kem đông lạnh và không thể nhìn thấy bằng mắt thường, khiến cô không hề cảnh giác.

Buckley được chẩn đoán bị thương nặng ở đầu, cổ, tay, chân và hệ thần kinh, kèm theo sẹo cùng biến dạng cơ thể. Cô cũng bị suy giảm chức năng cơ thể vĩnh viễn và tổn thương thần kinh kéo dài.

Buckley và chồng cô, Patrick, cho biết những chấn thương này đã cướp đi cơ hội làm cha mẹ của họ. Không chỉ vô sinh, Buckley còn phải gánh chi phí y tế khổng lồ cho việc nhập viện, điều trị và chăm sóc lâu dài, đồng thời mất thu nhập và khả năng kiếm tiền trong tương lai.

Vụ kiện nhắm vào nhiều công ty thuộc hệ thống Bruster’s Ice Cream, cáo buộc họ không đảm bảo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Theo hồ sơ, các cửa hàng của Bruster’s sử dụng “thợ làm kem được chứng nhận” để pha trộn và đông lạnh các công thức sữa độc quyền ngay tại chỗ mỗi ngày - quy trình mà phía nguyên đơn cho rằng đã thất bại nghiêm trọng, dẫn đến sản phẩm có chứa dị vật nguy hiểm đến tay khách hàng.

Chiếc đinh sắt gây tổn hại hệ thần kinh khiến Brandy Buckley mất khả năng sinh con.

Ban đầu, nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 15.000 USD (khoảng 395 triệu đồng) - mức tối thiểu để nộp đơn tại tòa án - nhưng bồi thẩm đoàn cuối cùng đã đưa ra phán quyết bồi thường 14 triệu USD , dựa trên mức độ nghiêm trọng và vĩnh viễn của các chấn thương.

“Bồi thẩm đoàn đã xem xét chứng cứ và đưa ra phán quyết công bằng, tương xứng với những tổn hại nghiêm trọng mà thân chủ tôi phải chịu đựng”, luật sư của Buckley, Scott Alpizar, nói với báo chí.

Một luật sư không liên quan đến vụ án, Danny Karon, cho rằng mức bồi thường 14 triệu USD là hợp lý. “Tôi nghĩ con số này thậm chí có thể cao hơn - các vụ liên quan đến khả năng sinh sản thường có giá trị bồi thường rất lớn. Hãy nghĩ đến việc có thể không bao giờ có một gia đình trọn vẹn. Đó là điều cô ấy phải đối mặt chỉ vì sự bất cẩn của công ty”, ông nói.