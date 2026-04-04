Dùng chất độc có thể gây chết người để sản xuất hơn 500 tấn giá đỗ

Cơ quan Công an phát hiện cơ sở tư nhân sử dụng chất độc có thể gây hại cho sức khỏe như tổn thương gan, thận, phổi và nguy cơ tử vong nếu tiếp xúc lâu dài, để sản xuất hàng trăm tấn giá đỗ rồi bán ra thị trường.

Ngày 4/4, Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa (SN 1990, trú tại thôn 5, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 29/3, nhận được tin báo tố giác tội phạm từ người dân về việc một cơ sở sản xuất giá đỗ có sử dụng chất độc hại để sản xuất sản phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành xác minh, điều tra, khám xét khẩn cấp nơi sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hòa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên 4 tấn giá đỗ thương phẩm đang chuẩn bị vận chuyển bán ra thị trường.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định, toàn bộ số giá đỗ trên có chứa chất điều hòa sinh trưởng 6-BAP (hay còn có tên gọi là 6- Benzylaminopurine). Theo thông tư số 24-2019/BYT quy định về quản lý phụ gia thực phẩm, chất điều hòa sinh trưởng 6-BAP không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng chất này có thể gây hại cho sức khỏe như tổn thương gan, thận, phổi và nguy cơ tử vong nếu tiếp xúc lâu dài.

Đối tượng Chu Thị Hòa. Ảnh: Thiên Bình.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, đã sử dụng 6-BAP khi giá đỗ được khoảng 2 ngày tuổi nhằm kích thích tăng trưởng nhanh, giúp sản phẩm mập, đẹp, dễ tiêu thụ. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất từ hơn 700 kg đến trên 1 tấn giá đỗ có chứa chất độc hại, cung cấp chủ yếu tại khu vực chợ đầu mối thuộc Phú Thọ, Hà Nội và một phần tại tỉnh Lào Cai.

Quá trình kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, sổ sách bán hàng, thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu, đối tượng Hòa khai nhận, từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2026, cơ sở này đã sản xuất khoảng 510 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại, tiêu thụ ra thị trường.

Khu vực sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hòa. Ảnh: Thiên Bình.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa về vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật; các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.