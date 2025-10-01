Đức Phúc cảnh báo

Quản lý của Đức Phúc bức xúc khi hình ảnh của nam ca sĩ bị sử dụng trái phép để quảng cáo cho sàn giao dịch tiền điện tử.

Chiều 1/10, quản lý của Đức Phúc lên tiếng cảnh báo việc hình ảnh của ca sĩ này trong chung kết Intervision 2025 diễn ra ở Nga cách đây ít ngày bị một số fanpage sử dụng trái phép. Những fanpage này có liên quan đến giao dịch tiền điện tử trái phép nên quản lý Đức Phúc nhanh chóng lên tiếng để cảnh báo người hâm mộ.

Đức Phúc bị sử dụng hình ảnh trái phép. Ảnh: FBNV.

“Công ty phát hiện 1 trang web/ tài khoản mạng xã hội đã tự ý sử dụng hình ảnh của ca sĩ Đức Phúc để quảng bá cho hoạt động giao dịch tiền điện tử trái phép, chưa được sự đồng ý từ phía công ty quản lý. Ca sĩ Đức Phúc hoàn toàn không ký kết hợp đồng sử dụng hình ảnh, hoặc bất kỳ nội dung quảng bá với sàn giao dịch này. Mọi người cảnh giác trước những thông tin này nhé. Cảm ơn mọi người”, quản lý thông báo.

Thời gian qua, hàng loạt nghệ sĩ Việt phải lên tiếng cảnh báo vì hình ảnh của họ bị sử dụng trái phép để quảng cáo thực phẩm chức năng, sàn giao dịch tiền điện tử, thẩm mỹ viện…

Về phía Đức Phúc, anh vừa chiến thắng cuộc thi Intervision 2025 được tổ chức ở Nga. Theo Đức Phúc, chi phí anh bỏ ra cho cuộc thi là hàng tỷ đồng. Với ngôi vị quán quân, Đức Phúc nhận giải thưởng cúp lưu niệm và 30 triệu ruble (khoảng 358.000 USD ).

Đức Phúc đã trích một phần tiền thưởng để làm từ thiện ở Nga. Ngoài ra, anh cũng quyên góp 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của bão lũ.

“Chắc chắn tôi rất hồi hộp, kiểu tâm thế của người đi thi ấy. 10 năm qua, tôi đã đứng trên rất nhiều sân khấu lớn nhỏ, thậm chí có những sự kiện lớn hơn đêm chung kết ấy. Nhưng cứ đi thi là tôi thấy hồi hộp. Với sân khấu đêm chung kết, tôi có khoảng 20 giây đầu hồi hộp. Nhưng sau đó, nhờ sự cổ vũ của khán giả và quá trình tập luyện nhuần nhuyễn trước đó, tôi hòa nhập với sân khấu một cách nhanh chóng”, Đức Phúc nhớ lại giây phút chiến thắng.