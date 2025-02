Đức Phúc, Bùi Anh Tuấn không thể lật đổ Erik

Cuộc đấu Valentine năm nay đã có kết quả với thành tích áp đảo thuộc về Erik. BRay, Mỹ Anh có sản phẩm tốt nhưng thiếu nhiều yếu tố để bứt phá trên đường đua.

Trong cuộc đấu khốc liệt nhất Vpop từ đầu năm tới nay, Erik có thành tích áp đảo trên nhiều phương diện so với những đối thủ như Đức Phúc, Trung Quân, Bùi Anh Tuấn, Mỹ Anh, Hồ Quỳnh Hương hay BRay. Kết quả này dễ hiểu khi Dù cho tận thế của Erik cũng có nhiều lợi thế.

Ngược lại, gây tiếc nuối nhiều nhất là I Do với sự kết hợp của Trung Quân và Bùi Anh Tuấn. Chất lượng bài hát gây nhiều tranh luận kéo theo thành tích sản phẩm ảm đạm. Giọng hát đẹp của Trung Quân và Bùi Anh Tuấn bị "chôn vùi" trong một bài hát mờ nhạt.

Erik thắng thế

Valentine có lẽ đã trở thành thời điểm lý tưởng để ca sĩ Việt tung ra các dự án âm nhạc. Sự ra mắt của hàng loạt sản phẩm âm nhạc đẩy Valentine thành một cuộc chiến khốc liệt của Vpop.

Đức Phúc thậm chí đã có chuỗi sản phẩm ra mắt trong dịp Valentine liên tiếp nhiều năm qua. Âm nhạc của Đức Phúc gần như đã trở thành một thương hiệu mỗi khi Lễ Tình nhân đến gần. Tuy nhiên, năm nay, nam ca sĩ đánh mất vị thế vào tay Erik.

Erik thắng lớn với ca khúc Dù cho tận thế thuộc thể loại ballad an toàn. Ảnh: FBNV.

Sự cạnh tranh từ BRay, Bùi Anh Tuấn, Hồ Quỳnh Hương hay Mỹ Anh... cũng không ảnh hưởng nhiều tới vị trí của Erik. Dù cho tận thế vẫn ở vị trí số 1 trên top thịnh hành danh mục âm nhạc trong suốt 11 ngày qua, bất chấp sự cạnh tranh của rất nhiều đối thủ mạnh. MV này đạt 21 triệu lượt xem tính tới trưa 18/2. Suốt những ngày qua, MV vẫn có lượt tăng trưởng mạnh, khoảng 2 triệu mỗi ngày.

Trên các trang nghe nhạc số như Spotify, bài hát cũng nhận hơn 3 triệu lượt xem, phản ánh độ lan tỏa trên nhiều phương diện, chứ không đơn thuần lượt xem MV. Đoạn điệp khúc “Dù cho tận thế vẫn yêu em, luôn yêu em / Đừng hòng ai dành lấy anh không buông, anh không buông” cũng viral trên mạng xã hội, được sử dụng làm nhạc nền cho hàng trăm nghìn video.

Đức Phúc, đối thủ nặng ký nhất với Erik, đang dừng ở mức hơn 3 triệu lượt xem MV Chăm em một đời và hơn 154.000 lượt nghe. Với BRay, Trung Quân, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Anh, con số càng khiêm tốn hơn.

Ghệ mới của BRay đạt 119.000 lượt nghe trên Spotify, 160.000 lượt trên Zing MP3, 1,3 triệu lượt xem trên YouTube và vị trí thứ 4 trên top thịnh hành danh mục âm nhạc tính tới 15h 18/2, tức 4 ngày kể từ khi ra mắt. Ghệ mới không đột phá về giai điệu mà mang màu sắc trẻ trung, vui tươi và phát huy được thế mạnh ca từ từ BRay, YoungH. Điểm sáng của sản phẩm là delivery lôi cuốn, vừa tưng tửng, có phần “nhây” lại hài hước, dí dỏm từ 2 rapper, kèm theo đó là chorus hấp dẫn, dễ viral trên mạng xã hội cùng kỹ năng gieo vần thông minh.

Delivery của nam rapper biến một bản rap không quá mới mẻ lại trở nên biến hóa, nhiều sắc thái cảm xúc hơn. Sản phẩm này được đánh giá là xứng đáng để đạt những thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Đáng tiếc, nó chưa thể đánh bại Dù cho tận thế bởi nhiều yếu tố. Quan trọng nhất, sản phẩm chỉ được thực hiện dạng visualizer thay vì đầu tư MV như Erik, Đức Phúc đã làm.

I Do của Trung Quân, Bùi Anh Tuấn gây tiếc nuối về cả chất lượng lẫn thành tích sản phẩm. Ảnh: FBNV.

Những sản phẩm còn lại là letting go của Mỹ Anh, I Do của Trung Quân, Bùi Anh Tuấn nhận được vài chục nghìn hoặc vài trăm nghìn lượt xem, cách biệt xa so với Dù cho tận thế.

Thanh âm trái tim của Hồ Quỳnh Hương có thành tích khá hơn với 1,3 triệu lượt xem. Một ca sĩ không có lợi thế truyền thông, mạng xã hội như Hồ Quỳnh Hương gặp bất lợi khi cạnh tranh với loạt giọng ca trẻ. Đổi lại, sản phẩm của nữ ca sĩ được đầu tư kỹ lưỡng, âm nhạc cũng bắt tai và ghi điểm nhất là giọng hát cảm xúc từ Hồ Quỳnh Hương.

Chất lượng chưa đi cùng số lượng

Trong cuộc cạnh tranh lần này, nhiều sản phẩm chưa thỏa mãn kỳ vọng, ngay cả Dù cho tận thế của Erik hay Chăm em một đời từ Đức Phúc.

Dù cho tận thế an toàn, phù hợp với thị hiếu khán giả từ thể loại ballad dễ nghe tới phần ca từ đánh vào cảm xúc số đông và đoạn điệp khúc dễ trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Cộng thêm bệ phóng từ bộ phim Bộ tứ báo thủ cùng dàn khách mời hùng hậu như Tiểu Vy, Quốc Anh, Hòa Minzy, Đức Phúc, Thùy Tiên... MV lại được đầu tư đẹp mắt, Dù cho tận thế có nhiều yếu tố để tạo nên cơn sốt như hiện tại. Dẫu vậy, sản phẩm dừng ở mức dễ nghe chứ chưa đột phá.

Với Đức Phúc, lần trở lại này của nam ca sĩ càng gây tiếc nuối nhiều hơn. MV được đầu tư lớn, gần như quy tụ cả showbiz nhưng nội dung không hấp dẫn, nhồi nhét quảng cáo lộ liễu. Về mặt âm nhạc, Chăm em một đời được nhận xét ngang, khó nghe, kém hấp dẫn và thiếu điểm nhấn. Sản phẩm này có lẽ đã chấm dứt chuỗi Valentine toàn hit của nam ca sĩ sinh năm 1996.

MV của Đức Phúc được đầu tư lớn, mời nhiều đồng nghiệp nổi tiếng nhưng chưa thỏa mãn về chất lượng. Ảnh: FBNV.

Trung Quân với sự kết hợp từ Bùi Anh Tuấn trong ca khúc I Do được công chúng kỳ vọng, đón đợi. Đáng tiếc, với hơn 400.000 lượt xem sau 6 ngày phát hành, I Do chưa thể thành hit. Kết quả này là dễ hiểu khi bài hát vốn đã được 2 ca sĩ trình diễn trong live show của Trung Quân hồi cuối năm 2024 nên cũng không quảng bá nhiều.

Chất lượng sản phẩm chưa xứng tầm giọng ca đẹp, nội lực, đầy cảm xúc của Trung Quân và Bùi Anh Tuấn. Bố cục bài hát rời rạc, giai điệu nhạt nhòa, câu từ tối nghĩa đã hoàn toàn lãng phí sự kết hợp của 2 giọng ca thực lực.