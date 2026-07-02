Đức nghi Ukraine liên quan vụ nổ Nord Stream

Ngày 1/7, công tố viên Đức truy tố một cựu sĩ quan Ukraine với cáo buộc đồng lõa tấn công mục tiêu dân sự, gây nổ và phá hoại cơ sở hạ tầng.

Cảnh sát Đức áp tải nghi phạm người Ukraine trong loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc. Ảnh: Reuters.

Cựu sĩ quan Ukraine này bị truy tố vì liên quan vụ nổ năm 2022 làm tê liệt các đường ống dẫn khí Nord Stream dưới đáy biển Baltic nối Nga với châu Âu. Vụ việc khiến phía Đức nghi ngờ có sự can dự trực tiếp từ Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Theo quy định bảo vệ quyền riêng tư của Đức, nghi phạm chỉ được nêu tên là Serhii K. Bản cáo trạng đối với người này đã được tống đạt vào ngày 1/7.

Đài phát thanh - truyền hình công cộng ARD cùng các cơ quan báo chí Sueddeutsche Zeitung và Die Zeit, những đơn vị đầu tiên đưa tin về diễn biến này, cho biết các công tố viên cáo buộc Serhii K tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự, gây ra vụ nổ và phá hủy các công trình.

Theo các tài liệu về lệnh bắt giữ, những thông cáo trước đây và phán quyết giam giữ được Tòa án Tư pháp Liên bang Đức ban hành vào tháng 12/2025, các công tố viên cáo buộc Serhii K đã tham gia điều phối một nhóm sử dụng du thuyền buồm Andromeda để đặt thiết bị nổ lên các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 gần đảo Bornholm của Đan Mạch vào tháng 9/2022.

Các công tố viên và tòa án nghi ngờ thủy thủ đoàn của Andromeda gồm một điều phối viên, một thuyền trưởng, bốn thợ lặn biển sâu và một chuyên gia chất nổ. Các công tố viên cho rằng Serhii K giữ vai trò điều phối viên và trưởng nhóm trên tàu, chứ không trực tiếp lặn hay phụ trách chất nổ.

Hiện ông Serhii K được cho là đang bị tạm giam tại TP Hamburg (Đức) và sẽ bị đưa ra xét xử tại đây.

Serhii K phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc.

Các vụ nổ, mà cả Nga và các nước phương Tây đều mô tả là hành động phá hoại, đã khiến các tuyến vận chuyển khí đốt chủ chốt từ Nga sang châu Âu bị vô hiệu hóa chỉ vài tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Các tòa án Đức xác định vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của nước này vì các đường ống bị hư hại kết thúc tại Lubmin, bang Mecklenburg-Vorpommern, và việc các đường ống bị phá hoại đã ảnh hưởng đến an ninh năng lượng cũng như an toàn nội địa của Đức.

Năm ngoái, một tòa án Ba Lan đã bác yêu cầu dẫn độ của Đức đối với một nghi phạm khác, cũng là công dân Ukraine trong vụ án Nord Stream.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chính phủ của ông hoàn toàn không biết về bất kỳ kế hoạch nào nhằm đánh bom các đường ống này.

Ông Zelensky nói hôm 1-7 rằng còn quá sớm để bình luận chi tiết về việc truy tố Serhii K. Ông cũng nói Kyiv sẽ trao đổi với các quan chức ở Berlin về vụ việc.

“Hiện chúng tôi chưa biết toàn bộ chi tiết của quá trình này. Chúng tôi chưa chính thức nhận được đầy đủ các thông tin, ít nhất là cá nhân tôi chưa được xem. Các cơ quan có thẩm quyền của hai nước sẽ liên hệ với nhau và khi nhận được thêm thông tin, có lẽ chúng tôi sẽ có thể đưa ra phản ứng. Hiện vẫn còn quá sớm để nói điều gì”, theo nhà lãnh đạo Ukraine.