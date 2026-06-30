Đức 1-1 Paraguay: Havertz tỏa sáng

Rạng sáng 30/6, tuyển Đức tấn công bế tắc và phải chờ đến phút 55 mới có bàn thắng trước Paraguay.

Tuyển Đức không có cú sút trúng đích nào trong suốt hiệp một, để rồi bị trừng phạt bởi cú đánh đầu khiến Manuel Neuer bất lực ở phút 42. Julio Enciso sắm vai người hùng khi ghi dấu giày vào cả 3 bàn thắng của Paraguay tại World Cup 2026.

Ở lần dứt điểm trúng đích đầu tiên từ đầu trận, tuyển Đức đã gỡ hòa. Kai Havertz thắp lại hy vọng lội ngược dòng cho đại diện châu Âu.

Hai bàn thắng của trận đấu đều đến từ những pha không chiến.

Đội tuyển Đức sẽ bước vào trận đấu loại trực tiếp World Cup đầu tiên kể từ năm 2014 gặp đối thủ Paraguay vào 3h30 sáng 30/6. Dù vượt qua bảng đấu khó khăn với ngôi đầu, trận thua 1-2 Ecuador ở lượt cuối dấy lên những hoài nghi về sự ổn định của “Die Mannschaft”.

Tuy nhiên, chạm trán một Paraguay đang gặp khủng hoảng hàng công trầm trọng, đại diện châu Âu vẫn được đánh giá cao hơn ở khả năng giành tấm vé đi tiếp.

Đội bóng Nam Mỹ tiến vào vòng 32 với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đoàn quân Gustavo Alfaro duy trì lối đá phòng ngự thực dụng nhưng lại sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp thứ hai tại giải đấu với vỏn vẹn 5 cú sút trúng đích sau 3 trận.

Dù đón chào sự trở lại của ngôi sao Miguel Almiron, Paraguay lại chịu tổn thất lớn khi tiền vệ trụ cột Diego Gomez bị treo giò và hậu vệ Omar Alderete bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương.

Về phía tuyển Đức, Julian Nagelsmann dự kiến sẽ giữ nguyên bộ khung tấn công đang đạt hiệu suất cao. Với 10 bàn thắng ghi được ở vòng bảng dù xG chỉ đạt 6,76, các chân sút như Deniz Undav hay Kai Havertz cho thấy khả năng kết thúc ấn tượng. Thay đổi nhân sự duy nhất có thể xuất hiện ở hành lang cánh trái, nơi Nathaniel Brown hy vọng kịp bình phục để thay thế David Raum.

Lịch sử đang đứng về phía người Đức khi "Die Mannschaft" từng đánh bại Paraguay 1-0 tại vòng knock-out World Cup 2002. Trong bối cảnh đối thủ chủ trương đá thấp để chờ đợi loạt sút luân lưu, đẳng cấp và sự hiệu quả trong khâu dứt điểm sẽ là chìa khóa để đại diện châu Âu kết liễu trận đấu trong 90 phút.

Khoảnh khắc hài hước của tuyển thủ Đức Đoạn video Leon Goretzka vô tình lên nhầm xe buýt của đội tuyển Ecuador sau trận đấu hôm 26/6 đang nhận được nhiều sự quan tâm của các CĐV trên X.