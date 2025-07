Đứa trẻ mạnh nhất Marvel là ai?

Franklin Richards là tâm điểm chú ý trong bom tấn "The Fantastic Four: First Steps" sắp tới. Cậu bé sở hữu sức mạnh choáng ngợp khi tạo ra thực tại mới để hồi sinh cả vũ trụ.

Nối tiếp Superman từ vũ trụ điện ảnh DC (DCU), The Fantastic Four: First Steps từ vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) được kỳ vọng oanh tạc phòng vé vào tuần tới. Các đoạn giới thiệu ít nhiều hé lộ chuyến phiêu lưu kỳ thú về “gia đình siêu đẳng”. Thay bộ tứ thành gia đình bởi lẽ bộ phim chào đón thành viên mới Franklin Richards - đứa trẻ mạnh nhất Marvel.

Trước khi làm nên điều phi thường ở tuổi thiếu nhi, The Fantastic Four: First Steps sẽ khắc họa phiên bản sơ sinh. Mệnh danh là dị nhân mạnh nhất nhì giới siêu anh hùng, Franklin Richards sở hữu năng lực gì mà thần thánh lẫn thực thể vũ trụ phải kính nể, ghen tị?

Gây tranh cãi vì quá mạnh

Xuất hiện lần đầu tiên trong Fantastic Four Annual #6 (1968), Franklin Richards được nhào nặn bộ đôi tác giả truyện tranh huyền thoại Stan Lee và Jack Kirby. Về nguyên tác, cậu là con đầu lòng của vợ chồng “siêu đẳng” Reed Richards/Mister Fantastic và Sue Storm/Invisible Woman. Song, hành trình khởi đầu không suôn sẻ.

Trong thai kỳ, Sue chịu ảnh hưởng từ bức xạ vũ trụ năm xưa, đe dọa tính mạng hai mẹ con. Không chần chừ, Reed và các thành viên còn lại tiến vào Negative Zone, mang về cây gậy Cosmic Control để kiểm soát tình hình. Nhờ đó, Sue và Franklin bảo toàn mạng sống, ca sinh nở diễn ra thành công.

Franklin Richards là sản phẩm kết tinh từ từ tình yêu và năng lượng vũ trụ. Vốn dĩ mã gen cha mẹ biến đổi nên cậu bé mang thân phận dị nhân. Ở cấp độ Omega (nhóm dị nhân mạnh nhất), Franklin bộc phát vô số sức mạnh ấn tượng ngay từ nhỏ bao gồm di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, ngoại cảm, xuất hồn, bẻ cong thực tại, dự đoán tương lai, thao túng và biến đổi năng lượng, vật chất... Đáng gờm nhất là tạo ra vũ trụ theo ý muốn.

Một nhân vật được xây dựng "fantastic - siêu đẳng" đúng nghĩa. Song, Franklin Richards gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ bởi overpowered (OP), một nhân vật mạnh mẽ tới mức thiếu thuyết phục.

Franklin Richards khám phá năng lực tạo vũ trụ. Ảnh: Marvel.

So với quyền năng ngang ngửa thực thể vũ trụ như Galactus, Dormammu, Celestials thì Franklin còn vụng về trong cách kiểm soát sức mạnh do cậu chỉ là một đứa trẻ. Chênh lệch giữa năng lực và nhận thức từng không ít lần đẩy cậu và gia đình vào rắc rối. Đơn cử, cậu vô tình đưa cô em gái Valeria Richards đang tuổi trưởng thành trở lại bụng mẹ. Một trong cách kìm hãm bản thân là việc Franklin quy định chỉ sử dụng năng lực một ngày mỗi năm.

Tương tự, Franklin dấn thân vào sự nghiệp siêu anh hùng từ sớm, lập nhiều chiến công lừng lẫy. Chẳng hạn, Mephisto cố kéo linh hồn nhóm Fantastic Four vào địa ngục. Cậu đã dễ dàng đánh bại con quỷ xảo quyệt này bằng cách phân tán hắn vào các chiều không gian khác nhau. Một khoảnh khắc khác là khi Franklin hồi sinh và truyền năng lượng cho Galactus để chống lại kẻ thù.

Ấn tượng và choáng ngợp nhất phải là sự kiện Secret Wars #9 (2016) nơi cha con Reed - Franklin phối hợp khôi phục đa vũ trụ sau cuộc chiến khốc liệt giữa các thế giới. Việc tái thiết đa vũ trụ cũng tạo ra vô số thực tại mới. Xử lý khối công việc của thần thánh là quá áp lực với cậu bé, khiến sức mạnh mai một nhanh chóng.

Franklin Richards làm gì trong MCU

"Chúng tôi cố gắng đàm phán nhưng Galactus đòi một cái giá quá cao. Đó là con trai chúng tôi", Reed Richards (Pedro Pascal) nói với dáng vẻ mệt mỏi, bơ phờ.

Từ truyện tranh tới màn ảnh, Galactus chu du khắp vũ trụ mang theo chiếc bụng đói, món ăn ưa thích là những hành tinh có sự sống. Song, "kẻ ăn hành tinh" ngập ngừng khi đến Trái Đất bởi hứng thú với sức mạnh của Franklin Richards.

Quá mạnh mẽ để hấp thụ, Galactus nhiều khả năng muốn sở hữu Franklin Richards như tay sai để khai thác. Các đoạn giới thiệu phần nào hé lộ cốt truyện The Fantastic Four: First Steps xoay quanh nhóm siêu anh hùng chiến đấu bằng mọi giá để bảo vệ con trai và Trái Đất. Đích thân Galactus đặt chân lên hành tinh xanh để săn lùng đứa trẻ mạnh nhất vũ trụ.

Franklin Richards trong bom tấn The Fantastic Four: First Steps. Ảnh: Marvel Studios.

Ở một góc độ khác, The Fantastic Four: First Steps là tác phẩm khởi động giai đoạn 6 (Phase 6) dẫn lối trực tiếp tới Avengers: Doomsday, xa hơn là Avengers: Secret Wars. Do đó, Franklin Richards cùng bộ tứ siêu đẳng sẽ còn nhiều không gian để trình diễn trong tương lai. Nhiều khả năng, cậu bé sẽ tái hiện khoảnh khắc khôi phục đa vũ trụ trong đầu truyện xuất bản năm 2016.

Ngoài ra, nhân vật quyền năng này còn đặt nền móng cho kỷ nguyên dị nhân đang được đế chế phim tỷ đô lên kế hoạch khai thác.

Trong khi đó, MCU đối diện với bài toán khó với quân bài Franklin Richards. Việc một nhân vật siêu mạnh xuất hiện dễ dẫn đến việc mất cân bằng. Thông thường sẽ có hai cách để xử lý, một là giảm sức mạnh cậu bé, hai là tăng sức mạnh nhân vật khác. Trước mắt, Franklin Richards ngầm báo nới rộng quy mô vũ trụ siêu anh hùng. Khai thác nhiều câu chuyện mới mẻ, đa dạng thay vì tuân thủ mô hình rập khuôn thường thấy.