Kết quả điều tra vụ nữ diễn viên suýt mất sự nghiệp vì đôi bông tai

Tổ điều tra xác nhận đôi bông tai Hoàng Dương Điền Điềm đeo cách đây không lâu là hàng giả, do một người bạn của mẹ cô tặng.

Ngày 17/7, tờ China Times đưa tin cuộc điều tra liên quan đến cha của nữ diễn viên Hoàng Dương Điền Điềm chính thức có kết quả.

Theo báo cáo từ phương tiện truyền thông đại lục, cha của Hoàng Dương Điền Điềm, ông Dương làm việc tại Đội thực thi luật hành chính quản lý đô thị thành phố Nhã An và Trung tâm dịch vụ xúc tiến đầu tư thành phố thuộc Cục xúc tiến đầu tư thành phố Nhã An từ tháng 4/2011 đến tháng 3/2017. Tháng 1/2015, ông Dương và 3 quan chức nhà nước đã cùng nhau đăng ký Công ty TNHH dịch vụ kinh doanh Nhã An Shangpin dưới tên người thân của họ, với vốn đăng ký là 320.000 NDT.

Trong số đó, Dương nắm giữ 25% cổ phần dưới tên vợ. Lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm dịch vụ hội nghị, triển lãm, lập kế hoạch quan hệ công chúng, bán thực phẩm đóng gói sẵn, thiết bị văn phòng và hàng tiêu dùng… Công ty bị hủy đăng ký vào tháng 5/2017.

Trong suốt thời gian hoạt động, tổng doanh thu hoạt động của công ty là 829.800 NDT và lợi nhuận là 120.000 NDT. Dương và 4 người khác đã lợi dụng công việc công chức ở thành phố Nhã An để phát triển kinh doanh riêng. Mỗi người nhận được 30.000 NDT lợi nhuận theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ.

Hoàng Dương Điền Điềm lao đao suốt thời gian qua vì đôi hoa tai. Ảnh: Sohu.

Do ông Dương không phải đảng viên, cơ quan giám sát đã tịch thu 30.000 NDT thu nhập bất hợp pháp kể trên sau khi khởi tố vụ án. Vì ông đã từ chức nên sẽ không bị xử lý hành chính.

Về nghi vấn sinh con thứ hai bất hợp pháp, kết quả điều tra cho thấy, ông Dương đăng ký dự thi tuyển công chức thành phố Nhã An vào tháng 10/2010. Trong thời gian công tác tại Nhã An, ông cố ý che giấu việc sinh con thứ hai. Theo quy định hiện hành, ông Dương đáng lẽ phải bị sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, xét thấy ông Dương đã từ chức và các hình phạt liên quan đến hành vi sinh con thứ hai bất hợp pháp đã được xóa bỏ. Do đó, theo luật pháp, quy định và chính sách hiện hành, ông không bị xử lý về hành vi sinh con thứ hai bất hợp pháp và hành vi cố ý che giấu.

Về việc Hoàng Dương Điền Điềm đeo bông tai 2,3 triệu NDT, tổ công tác xác minh được món đồ trang sức này là do một người bạn của mẹ nữ diễn viên tặng vào năm 2016. Đôi bông tai là hàng nhái của một thương hiệu trang sức nổi tiếng. Tổ công tác đã gửi đôi bông tai đến Công ty TNHH Kiểm định Trang sức và Ngọc bích Quốc gia để kiểm định và kết quả cho thấy đó là bông tai thủy tinh. Tổ công tác cũng được biết thêm ông bà Dương và người thân của họ không có hóa đơn mua bán tại quầy hàng của thương hiệu này ở Trung Quốc.

Qua điều tra, tổ công tác phát hiện vợ chồng ông Dương không đăng ký hộ khẩu tại Tứ Xuyên và không có thành viên nào trong gia đình là công chức. Trong thời gian làm việc tại Nhã An, ông Dương không quản lý bất kỳ dự án tái thiết sau thiên tai, quỹ hoặc các khoản đóng góp từ thiện nào, cũng không hưởng lợi từ chúng theo bất kỳ hình thức nào khác. Các công ty khác do ông Dương và vợ đăng ký kinh doanh không tham gia hoạt động thương mại tại Nhã An.

Ồn ào quanh Hoàng Dương Điền Điềm nổ ra sau khi cô được phát hiện đeo đôi hoa tai ngọc lục bảo do mẹ cô cho mượn. Đôi hoa tai được cư dân mạng phát hiện thuộc thương hiệu trang sức nổi tiếng, có giá trị ước tính 2,3 triệu NDT.

Một số bức ảnh năm 2019 còn cho thấy Hoàng Dương Điền Điềm sống trong căn biệt thự sang trọng tại Thâm Quyến, được định giá hàng trăm triệu NDT. Khán giả đặt câu hỏi với việc cha từng là công chức tại Nhã An, Tứ Xuyên, mẹ làm nội trợ, liệu gia đình Hoàng Dương Điền Điềm có thể có được những món đồ xa xỉ đến vậy.

Bố Hoàng Dương Điền Điềm thậm chí bị nghi ngờ sinh con thứ 2 bất hợp pháp và từng tham gia đấu thầu tái thiết sau trận động đất Nhã An năm 2013 đồng thời thành lập công ty công nghệ sinh học đầu đại dịch COVID-19 năm 2020. Ông bị nghi lợi dụng khủng hoảng quốc gia. Tuy nhiên, ngày 16/5, ông Dương lên Weibo khẳng định hoa tai của con gái là hàng giả. Ông cũng cho biết bản thân không liên quan đến dự án đấu thầu tái thiết và đã từ chức năm 2017 để khởi nghiệp cùng vợ tại Thâm Quyến.

Sau đó, cơ quan giám sát mở cuộc điều tra về các cáo buộc liên quan đến cha Hoàng Dương Điền Điềm.

Hoàng Dương Điền Điềm sinh năm 2007, nổi tiếng với vai diễn thời nhỏ của nhân vật chính trong Sở Kiều truyện và Hậu cung Như Ý truyện. Gần đây, cô gây ấn tượng khi đóng vai chính trong phim cổ trang Ngũ phúc lâm môn. Hoàng Dương Điền Điềm cũng đảm nhận vai chính trong Sở Kiều truyện phần 2.