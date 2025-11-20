Đưa con đi học 'tiện tay' giật dây chuyền của học sinh cùng trường con

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Hải (SN 1999, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Phú Vinh, TP Huế) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, vào sáng 17/11, đối tượng Lê Văn Hải điều khiển môtô mang BKS 75D1-170.52 chở con gái đi học tại Trường Tiểu học Vinh An 1, xã Phú Vinh, TP Huế.

Sau khi đưa con vào lớp học, Hải phát hiện bé gái học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Vinh An 1 đi ngang qua, trên cổ cháu bé có đeo sợi dây chuyền vàng, nên đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt sợi dây chuyền này.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đọc lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hải (áo đen).

Khi cháu bé vào phòng học và đang đứng một mình, đối tượng Hải liền tiếp cận rồi dùng tay giật sợi dây chuyền vàng của cháu bé, sau đó mang về cất giấu tại nhà riêng.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã tiến hành xác minh, truy xét và làm rõ hành vi phạm tội của Lê Văn Hải.

Công an TP Huế khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên để con, em mang theo tài sản có giá trị như dây chuyền vàng, lắc tay, đồng hồ đắt tiền, điện thoại có giá trị cao để tránh các cháu trở thành đối tượng bị kẻ xấu thực hiện hành vi phạm tội.