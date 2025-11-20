Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt tạm giam đối tượng xâm hại bé gái 14 tuổi

  • Thứ năm, 20/11/2025 12:27 (GMT+7)
  • 12:27 20/11/2025

Sau thời gian quen biết qua mạng xã hội Facebook, Kiến An (SN 2004, ngụ tỉnh Vĩnh Long) rủ bé gái đi chơi và đưa về nhà xâm hại tình dục.

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Công an xã Hàm Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Kiến An (SN 2004, ngụ xã Hàm Giang) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

xam hai, be gai 14 tuoi anh 1

Cán bộ điều tra viên tống đạt các quyết định đối với bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2025, An có quen với bé gái 14 tuổi ở xã Trà Cú qua mạng xã hội Facebook. Cả hai nhiều lần gặp gỡ, nói chuyện. Ngày 15/9, An rủ bé gái về nhà chơi và thực hiện hành vi giao cấu.

Sự việc sau đó được người nhà của bé gái phát hiện và trình báo cơ quan Công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an đã tiến hành trưng cầu giám định và xác định bé gái bị xâm hại.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-tam-giam-doi-tuong-xam-hai-be-gai-14-tuoi-i788623/

Văn Vĩnh/Công an Nhân dân

xâm hại bé gái 14 tuổi Vĩnh Long xâm hại bé gái 14 tuổi

