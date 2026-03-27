Du lịch đột phá nhờ mạng xã hội và làn sóng romantasy

Romantasy (lãng mạn giả tưởng) đã thổi làn gió mới vào xu hướng du lịch. Người hâm mộ thể loại này muốn theo dấu chân nhân vật và sống với khung cảnh họ từng tưởng tượng trong những trang sách, theo The Seattle Times.

Theo số liệu trang The Seattle Times trích dẫn, khoảng 71% du khách toàn cầu bày tỏ sự quan tâm đến việc đến thăm các điểm đến mang hơi thở của romantasy.

Trên mạng xã hội, đặc biệt là cộng đồng BookTok, nơi các tác phẩm romantasy đang rất phổ biến, những người có sức ảnh hưởng cũng gia tăng chia sẻ nội dung về những điểm đến có liên quan đến thể loại này, đặc biệt là những nơi còn ít được biết tới.

Ví dụ, tài khoản @halfpackedhannah gần đây giới thiệu tu viện Admont ở Áo do có kiến trúc và thiết kế nội thất ấn tượng. Tu viện này có nhiều hành lang dài, được trang trí công phu và một cánh cửa bí mật gợi nhớ đến những cảnh tượng bí ẩn trong tiểu thuyết giả tưởng.

Romantasy được chào đón trong thế giới lữ hành

Những câu chuyện romantasy nổi tiếng hiện nay không chỉ gia tăng doanh thu cho tác giả và nhà xuất bản mà còn là động lực lớn cho ngành du lịch. Độc giả của thể loại này đang lên kế hoạch du lịch dựa trên những điểm đến được đề cập hoặc được cho là giống với bối cảnh câu chuyện.

Romantasy thường lồng các câu chuyện tình yêu vào những bối cảnh mê hoặc, nơi có các tòa lâu đài bí ẩn, địa hình núi non hoang dã và những câu chuyện về các vương quốc cổ đại. Giữa những bối cảnh này là tình tiết về người cai trị quyền lực, các nhân vật siêu nhiên hay hệ thống ma thuật phức tạp.

Cốt truyện romantasy cũng rất đa dạng, từ cạnh tranh cung đình, những lời tiên tri huyền thoại đến các nhân vật có mối quan hệ một mất một còn. Những yếu tố này làm nên sự sống động và thu hút người đọc vào câu chuyện.

Hiện tại, khoảng 39% du khách cho biết họ sẽ cân nhắc những chuyến đi lấy cảm hứng từ romantasy hoặc có nhiều trải nghiệm gắn liền với thể loại này.

Nhưng địa điểm có núi non, rừng rậm và lâu đài đang gợi nhớ đến cung điện của tiên nữ trong A Court of Thorns and Roses của Sarah J. Maas hay bối cảnh vương quốc trong From Blood and Ash của Jennifer L. Armentrout. Các công ty du lịch đã nhận ra sở thích này khi tình yêu văn học bắt đầu ảnh hưởng đến lựa chọn điểm đến của người hâm mộ.

Công viên quốc gia Killarney đang thu hút độc giả của thế giới romantasy. Ảnh: Travel+Leisure.

Một số khu vực của Scotland và Ireland đang thu hút sự chú ý vì được cho là giống với những bối cảnh trên. Hai quốc gia này có nhiều pháo đài thời trung cổ nằm cheo leo trên sườn núi ven biển, thường xuyên chìm trong sương mù và được bao quanh bởi các thung lũng và vùng nông thôn xanh mướt.

Ví dụ, vùng Killarney ở tây nam Ireland có một số địa điểm phù hợp với bối cảnh trong những câu chuyện romantasy. Khu rừng Reenadinna có nhiều tán cây rậm rạp và lớp rêu dày phủ khắp mặt đất. Gần đó là tu viện Muckross, nơi nổi tiếng với những mái vòm bằng đá và những tàn tích hàng trăm năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn. Một điểm nhấn khác là thác Torc hùng vĩ, nơi dòng nước tuôn trào giữa những tán cây rậm rạp của Công viên Quốc gia Killarney.

Ở Scotland, đảo Skye cũng đang thu hút những du khách muốn thưởng thức phong cảnh thiên nhiên. Những ngọn núi thuộc Old Man of Storr đứng sừng sững giữa thảm thực vật xanh mướt, trong khi vách đá Quiraing dốc đứng với nhiều dãy núi uốn lượn xung quanh nằm ở phía bắc của hòn đảo.

Các di tích lịch sử khác trên khắp châu Âu cũng thu hút du khách muốn chiêm ngưỡng kiến ​​trúc trung cổ hay phong kiến thời xưa. Lâu đài Neuschwanstein với những tòa tháp cao và tường thành kiên cố đứng sừng sững giữa khu vực làng quê ở Bavaria hay tòa lâu đài Mont Saint-Michel ở Pháp với những tòa nhà bằng đá và nhiều con phố hẹp có niên đại từ thời trung cổ trông giống như đang vươn lên giữa một hòn đảo.

Những chuyến đi lấy cảm hứng từ romantasy

Những điểm đến trên và nhiều nơi khác đang được các công ty du lịch đưa vào chuyến đi lấy cảm hứng từ thể loại lãng mạn giả tưởng. Ngoài việc đến thăm những địa điểm có sự tương đồng với bối cảnh trong truyện, các du khách cũng sẽ tham gia nhiều hoạt động theo chủ đề và thảo luận nhóm trong suốt hành trình.

Độc giả tưởng tượng nên những vùng đất trong A Court of Thorns and Roses. Ảnh: Reddit.

Công ty lữ hành EF Ultimate Break là một trong số đó. Họ đang triển khai một tuyến du lịch ghé thăm Cairo, Athens và Rome theo các chủ đề liên quan đến loạt sách Percy Jackson & the Olympians của Rick Riordan. Tuyến đường này thu hút những du khách lớn lên cùng loạt sách trên và muốn đến thăm những địa điểm liên quan đến thần thoại đằng sau câu chuyện.

Công ty này cũng có một tuyến đi khác lấy cảm hứng từ A Court of Thorns and Roses, đưa du khách đến Thụy Sĩ với các điểm dừng chân tại Geneva, Lausanne, Zermatt, Lucerne và Zurich. Họ cũng tổ chức nhiều hoạt động thú vị như bữa tối theo chủ đề ở Zermatt, tham quan lâu đài và đi bộ qua cầu treo trên sông băng. Lịch trình cũng có các buổi thảo luận về sách để người hâm mộ có thể cùng nhau trò chuyện về nội dung họ yêu thích.

Có thể nói sự nổi lên của thể loại romantasy đang góp phần tạo nên sự chuyển dịch trong ngành du lịch, đưa du khách từ những địa danh đã quá nổi tiếng sang những vùng đất nguyên sơ hơn, ít người biết tới và mang đậm hơi thở của thế giới giả tưởng.