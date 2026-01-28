Dự kiến siết học bạ, giảm điểm cộng IELTS

Bộ GD&ĐT dự kiến giới hạn mỗi đại học chỉ sử dụng 6 phương thức tuyển sinh; thí sinh đăng ký tối đa 10 nguyện vọng; siết quy định trong xét tuyển học bạ.

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Nội dung trên thuộc dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý từ nay đến ngày 6/7.

Những nội dung chính được điều chỉnh trong dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 bao gồm:

Thứ nhất, đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ, các trường phải xét tuyển điểm trung bình chung của 6 học kì (lớp 10, lớp 11 và lớp 12), tối thiểu 3 môn học. Trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Nguồn tuyển của phương thức này là các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16/30 điểm. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp THPT.

Thứ hai, các trường được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (bao gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển), không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng.

Thứ ba, điểm cộng trong xét tuyển bao gồm: Điểm thưởng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế (nhưng không dùng để xét tuyển thẳng); điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có), tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30.

Điểm thành phần của từng loại điểm cộng (điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 1,5 điểm theo thang điểm 30.

Thứ tư, tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT phải có ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm và yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Dự kiến thí sinh được đăng kí tối đa 10 nguyện vọng. Ảnh: Phương Lâm.

Thứ năm, các trường được quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo các khoảng điểm, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng.

Bộ GD&ĐT lưu ý chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng quy đổi điểm hoặc sử dụng cho điểm thưởng. Điều này bắt nguồn từ việc những năm trước, nhiều trường vừa quy đổi, vừa cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, dẫn đến việc "một thành tích được tính điểm hai lần".

Thứ sáu, thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo khác nhau, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với các chương trình đào tạo giáo viên, các trường chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 3.

Thứ bảy, Bộ GD&ĐT bổ sung đối tượng xét tuyển đại học bao gồm học sinh đang theo học bậc trung học nghề theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Thứ tám, Bộ bổ sung điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) phải đạt từ 20 điểm trở lên đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập để xét tuyển vào các ngành do các bộ phối hợp quy định ngưỡng đầu vào.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo quy chế được cập nhật và điều chỉnh theo các nguyên tắc: bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch; có lộ trình điều chỉnh phù hợp; bảo đảm quyền lợi của người dự tuyển; nâng cao chất lượng đầu vào; giảm chi phí và tiết kiệm cho xã hội; giảm áp lực xã hội; khắc phục các bất cập tồn tại; hướng tới sự ổn định và bền vững của công tác tuyển sinh.