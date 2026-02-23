Dự báo thời tiết 23/2: TP.HCM nắng nóng cục bộ, miền Bắc mưa nhỏ

Dự báo thời tiết ngày 23/2, miền Bắc nhiều nơi mưa nhỏ rải rác, sương mù xuất hiện lúc sáng sớm gây hạn chế tầm nhìn, miền Nam nắng mạnh, có nơi nắng nóng.

Ngày 23/2, miền Bắc mưa nhỏ rải rác. Ảnh minh họa.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/2

Trong ngày đầu người dân quay trở lại công việc sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hoá giữa các vùng miền. Trong khi Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ rải rác ở nhiều địa phương thì miền Nam có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất lên 36°C.

Theo đó, ngày 23/2, một vài nơi ở Tây Bắc Bộ có mưa, trưa chiều trời nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh. Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, độ ẩm trong không khí cao.

Đêm và sáng, nhiệt độ miền Bắc trong ngưỡng trời lạnh, thấp nhất có nơi dưới 18°C. Sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác vào sáng sớm, gây ảnh hưởng tầm nhìn, đặc biệt những khu vực núi cao, đường đèo...

TP Hà Nội cũng hứng mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Ban ngày tăng khoảng 4°C, cao nhất 24-26°C.

Thời tiết Bắc Trung Bộ có nhiều điểm tương đồng với miền Bắc khi xuất hiện mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng và đêm trời lạnh. Từ 24/2, khu vực này khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong đó Nam Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên tới 36°C.

TP.HCM cũng hứng mưa rào vài nơi, tập trung lúc chiều tối, đêm, ban ngày nắng mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C, cao nhất 32-34°C.

Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/2

TP Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông 34-36°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.