Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Dự án nhà ở bị thu hồi, hàng trăm khách hàng 'ngồi trên đống lửa'

  • Chủ nhật, 10/8/2025 10:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) cho biết trước khi sáp nhập, UBND tỉnh đã có văn bản về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Suối Giữa.

Quyết định này được đưa ra sau khi thanh tra tình hình thực hiện dự án theo Kết luận số 81 ngày 18/3/2025 của UBND tỉnh, do có nhiều khiếu nại phức tạp, đông người.

Dự án Khu nhà ở Suối Giữa ở phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây thuộc phường Tương Bình Hiệp và phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu làm chủ đầu tư.

khu nha o suoi giua anh 1

Người dân liên tục căng băng rôn đòi quyền lợi .

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý thu hồi chủ trương đầu tư dự án, được xác định tại một loạt các văn bản đã ban hành từ năm 2008 đến 2018, bao gồm các quyết định chấp thuận đầu tư, đổi tên, mở rộng ranh giới và điều chỉnh tiến độ dự án.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Thủ Dầu Một rà soát, thu hồi các văn bản có liên quan (nếu có), đồng thời tổ chức công bố cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu và các tổ chức, cá nhân trong vùng biết, thực hiện. Giao Sở Tài chính rà soát, thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu nhà ở Suối Giữa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu theo quy định.

Mặc dù văn bản đã có từ ngày 16/5/2025, tuy nhiên, do thực hiện việc giải thể cấp huyện, sáp nhập cấp phường và hợp nhất với TP.HCM nên địa phương vẫn chưa tổ chức công bố.

khu nha o suoi giua anh 2

Khách hàng đến khu đất của dự án để tìm gặp chủ đầu tư.

Theo lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, dự án này kéo dài nên liên tục xảy ra khiếu kiện, người dân thường tập trung đông tại khu đất để đòi quyền lợi. Sắp tới, phường sẽ mời các sở ngành có liên quan, cùng chủ đầu tư lên để công bố quyết định thu hồi dự án. Sau đó, phần còn lại sẽ do chủ đầu tư làm việc với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận đầu tư vào tháng 3/2008 và được UBND TP Thủ Dầu Một phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 2/2010.

Đến tháng 8/2015, UBND TP Thủ Dầu Một tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô diện tích hơn 30,6 ha. Tháng 4/2020, dự án được UBND tỉnh giao, thuê đất đợt 1 với diện tích khoảng 10 ha.

Mặc dù chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng từ năm 2017, 2018, chủ đầu tư đã cho hàng trăm khách hàng ký hàng loạt “hợp đồng giữ chỗ và hợp tác đầu tư”. Đến nay, hàng trăm khách hàng đã đóng tiền nhưng vẫn chưa nhận được nền, dự án thì vẫn là bãi đất trống.

Sau nhiều năm chờ đợi mà không được giao đất, khách hàng liên tục tập trung tại khu đất thực hiện dự án và tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương để đòi quyền lợi.

khu nha o suoi giua anh 3

Thanh tra tỉnh Bình Dương cũ họp để triển khai thanh tra dự án Khu nhà ở Suối Giữa.

Từ phản ánh của người dân, các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt Công ty Á Châu về vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và vi phạm quy định về huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép.

Sau đó, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã thành lập đoàn thanh tra về tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp ở phường Tương Bình Hiệp và phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.

TP.HCM bác đề nghị bồi thường 8.900 m2 đất của Đại học Văn Lang

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho rằng kiến nghị bồi thường của Đại học Văn Lang đối với 8.909 m2 đất bị ảnh hưởng bởi dự án rạch Xuyên Tâm là không có cơ sở.

20 giờ trước

TP.HCM gỡ vướng 86 dự án, khơi thông hơn 420.000 tỷ đồng sau 5 tháng

Tổ công tác đặc biệt của TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án, khơi thông hơn 420.000 tỷ đồng vốn đầu tư, giải phóng 1.200 ha quỹ đất.

25:1517 hôm qua

https://vov.vn/kinh-te/bat-dong-san/thu-hoi-du-an-khu-nha-o-suoi-giua-hang-tram-khach-hang-ngoi-tren-dong-lua-post1221502.vov

Theo Thiên Lý/Vov.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

khu nhà ở suối giữa Tp. Hồ Chí Minh Bình Dương dự án sai phạm thu hồi chủ đầu tư bất độn sản khách hàng

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Bình Dương

    Bình Dương
    • Diện tích: 2.694,43 km²
    • Dân số: 1.995.817 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 4 thị xã, 4 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 274
    • Biển số xe: 61

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý