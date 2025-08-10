Dự án nhà ở bị thu hồi, hàng trăm khách hàng 'ngồi trên đống lửa'

Lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) cho biết trước khi sáp nhập, UBND tỉnh đã có văn bản về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Suối Giữa.

Quyết định này được đưa ra sau khi thanh tra tình hình thực hiện dự án theo Kết luận số 81 ngày 18/3/2025 của UBND tỉnh, do có nhiều khiếu nại phức tạp, đông người.

Dự án Khu nhà ở Suối Giữa ở phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây thuộc phường Tương Bình Hiệp và phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu làm chủ đầu tư.

Người dân liên tục căng băng rôn đòi quyền lợi .

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý thu hồi chủ trương đầu tư dự án, được xác định tại một loạt các văn bản đã ban hành từ năm 2008 đến 2018, bao gồm các quyết định chấp thuận đầu tư, đổi tên, mở rộng ranh giới và điều chỉnh tiến độ dự án.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Thủ Dầu Một rà soát, thu hồi các văn bản có liên quan (nếu có), đồng thời tổ chức công bố cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu và các tổ chức, cá nhân trong vùng biết, thực hiện. Giao Sở Tài chính rà soát, thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu nhà ở Suối Giữa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu theo quy định.

Mặc dù văn bản đã có từ ngày 16/5/2025, tuy nhiên, do thực hiện việc giải thể cấp huyện, sáp nhập cấp phường và hợp nhất với TP.HCM nên địa phương vẫn chưa tổ chức công bố.

Khách hàng đến khu đất của dự án để tìm gặp chủ đầu tư.

Theo lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, dự án này kéo dài nên liên tục xảy ra khiếu kiện, người dân thường tập trung đông tại khu đất để đòi quyền lợi. Sắp tới, phường sẽ mời các sở ngành có liên quan, cùng chủ đầu tư lên để công bố quyết định thu hồi dự án. Sau đó, phần còn lại sẽ do chủ đầu tư làm việc với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận đầu tư vào tháng 3/2008 và được UBND TP Thủ Dầu Một phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 2/2010.

Đến tháng 8/2015, UBND TP Thủ Dầu Một tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô diện tích hơn 30,6 ha. Tháng 4/2020, dự án được UBND tỉnh giao, thuê đất đợt 1 với diện tích khoảng 10 ha.

Mặc dù chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng từ năm 2017, 2018, chủ đầu tư đã cho hàng trăm khách hàng ký hàng loạt “hợp đồng giữ chỗ và hợp tác đầu tư”. Đến nay, hàng trăm khách hàng đã đóng tiền nhưng vẫn chưa nhận được nền, dự án thì vẫn là bãi đất trống.

Sau nhiều năm chờ đợi mà không được giao đất, khách hàng liên tục tập trung tại khu đất thực hiện dự án và tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương để đòi quyền lợi.

Thanh tra tỉnh Bình Dương cũ họp để triển khai thanh tra dự án Khu nhà ở Suối Giữa.

Từ phản ánh của người dân, các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt Công ty Á Châu về vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và vi phạm quy định về huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép.

Sau đó, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã thành lập đoàn thanh tra về tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp ở phường Tương Bình Hiệp và phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một.