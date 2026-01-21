Dự án hầm xuyên biển tham vọng bậc nhất thế giới

Sau hơn bốn thập kỷ thai nghén, dự án đường hầm nối châu Âu và châu Phi đang tiến gần hiện thực, mở ra triển vọng cách mạng vận tải, thương mại và du lịch xuyên lục địa.

Dự án xây đường hầm dưới nước nối liền châu Âu và châu Phi được đánh giá là rất khả thi. Ảnh: Express.

Dự án xây dựng đường hầm dưới biển nối liền châu Âu và châu Phi qua eo biển Gibraltar đang có những bước tiến quan trọng, khi các chuyên gia quốc tế khẳng định công trình này hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật, mở ra triển vọng kết nối mang tính lịch sử giữa hai lục địa, theo Express.

Theo các tài liệu mới công bố, đường hầm có tổng mức đầu tư ước tính 7,4 tỷ bảng Anh (khoảng 9,9 tỷ USD ), được kỳ vọng trở thành một trong những công trình hạ tầng tham vọng và phức tạp nhất thế giới. Tuyến hầm sẽ kết nối Tây Ban Nha và Morocco, qua khu vực eo biển Gibraltar - nơi chỉ rộng khoảng 14km tại điểm hẹp nhất nhưng có địa chất và dòng hải lưu đặc biệt phức tạp.

Ý tưởng về tuyến hầm này đã được manh nha từ năm 1979, khi Tây Ban Nha và Morocco thành lập ủy ban chung nhằm nghiên cứu khả năng xây dựng đường hầm xuyên biển. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, dự án liên tục bị trì hoãn do hạn chế về công nghệ, chi phí và những yếu tố địa chính trị nhạy cảm.

Đến năm 2021, các cuộc thảo luận được khởi động trở lại trong bối cảnh nhu cầu kết nối liên lục địa gia tăng, cùng với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ khoan hầm hiện đại. Một số nguồn tin cho biết Anh và Morocco cũng đã bày tỏ sự quan tâm tới dự án, góp phần thúc đẩy quá trình đánh giá và nghiên cứu sâu hơn.

Mới đây, Herrenknecht - tập đoàn hàng đầu thế giới của Đức trong lĩnh vực công nghệ đào hầm - đã hoàn tất nghiên cứu khả thi, kết luận rằng việc khoan đường hầm xuyên eo biển Gibraltar có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật, dù phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có.

Theo phương án đề xuất, đường hầm sẽ có chiều dài 42 km, trong đó 27 km nằm hoàn toàn dưới đáy biển, với độ sâu tối đa lên tới 420 m. Con số này vượt xa độ sâu của đường hầm eo biển Manche nối Anh - Pháp, vốn chỉ sâu khoảng 74 m dưới mực nước biển, cho thấy quy mô và độ phức tạp vượt trội của dự án.

Bản thiết kế kỹ thuật chi tiết dự kiến sẽ do công ty tư vấn Ineco của Tây Ban Nha đảm nhiệm, với thời điểm hoàn thiện vào năm 2027. Các bên liên quan kỳ vọng dự án có thể nhận được sự phê duyệt của chính phủ các nước tham gia ngay trong cùng năm.

Nếu được triển khai, đường hầm châu Âu - châu Phi được đánh giá sẽ tạo bước ngoặt lớn cho vận tải, thương mại và logistics liên lục địa. Thời gian di chuyển từ Madrid đến Casablanca có thể rút ngắn từ khoảng 12 giờ (kết hợp ô tô và phà) xuống chỉ còn 5,5 giờ bằng tàu hỏa, giúp tiết kiệm chi phí, giảm phát thải và tăng tính ổn định của chuỗi cung ứng.

Giới chuyên gia nhận định, hơn cả một công trình giao thông, đường hầm dưới biển này còn mang ý nghĩa kinh tế, chiến lược và địa chính trị sâu rộng, góp phần định hình lại bản đồ kết nối giữa châu Âu, châu Phi và các tuyến thương mại toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.