Nga nêu ý tưởng đường hầm nối với Mỹ, mang tên hai tổng thống

Nga và Mỹ nên xây dựng một hầm đường sắt mang tên Tổng thống Putin và Tổng thống Trump dưới Eo biển Bering để kết nối hai nước, mở đường cho việc khai thác chung tài nguyên thiên nhiên, đặc phái viên của Điện Kremlin đề xuất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên đầu tư của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia RDIF của Nga - đề xuất một dự án trị giá 8 tỷ USD do Moscow và "các đối tác quốc tế" tài trợ để xây dựng một tuyến đường sắt và vận chuyển hàng hóa dài 112 km trong vòng 8 năm.

Ông Dmitriev, người góp phần khôi phục quan hệ Mỹ - Nga, đã đưa ra ý tưởng về đường hầm vào cuối ngày 16/10, sau khi Tổng thống Nga Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump và đồng ý gặp nhau tại Budapest để tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Giấc mơ về một tuyến đường sắt Mỹ - Nga qua Eo biển Bering phản ánh một tầm nhìn lâu dài. RDIF đã nghiên cứu các đề xuất hiện có, bao gồm tuyến đường sắt Mỹ - Canada - Nga - Trung Quốc, và sẽ ủng hộ phương án khả thi nhất", ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X.

Eo biển Bering, rộng 82 km tại điểm hẹp nhất, ngăn cách vùng Chukotka của Nga với Alaska. Ý tưởng nối liền hai điểm này đã có từ ít nhất 150 năm trước, với nhiều dự án được vạch ra nhưng chưa bao giờ được triển khai.

Hình minh họa đường hầm xuyên biển Bering.

Ông Dmitriev đề xuất đường hầm có thể được xây dựng bởi The Boring Company, một công ty xây dựng đường hầm của Mỹ do tỷ phú Elon Musk sở hữu.

"Hãy tưởng tượng việc kết nối Mỹ và Nga, châu Mỹ và lục địa Á - Âu Phi bằng 'Đường hầm Putin - Trump' - một tuyến đường tượng trưng cho sự thống nhất. Chi phí thông thường là hơn 65 tỷ USD , nhưng công nghệ của Boring Company có thể giúp giảm xuống còn 8 tỷ USD . Hãy cùng nhau xây dựng tương lai", ông Dmitriev gửi lời đến ông Musk trên mạng xã hội X.

"RDIF đã đầu tư và xây dựng cây cầu đường sắt Nga - Trung đầu tiên. Đã đến lúc phải làm nhiều hơn nữa và kết nối các lục địa lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Đã đến lúc kết nối Nga và Mỹ", ông Dmitriev viết.

Hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Elon Musk vẫn chưa có phản hồi công khai nào về ý tưởng này.