ĐT Việt Nam 2-0 Bangladesh: Hai bàn thắng từ tình huống cố định

  • Thứ năm, 26/3/2026 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

19h tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam tiếp Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế, hướng tới những mục tiêu quan trọng trước thềm lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Viet Nam anh 1

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Ngay phút thứ 4, tuyển Việt Nam đã có cơ hội tấn công sau quả tạt từ cánh phải. Ở phía trong, Đỗ Hoàng Hên băng vào nhưng đệm bóng không thành công. Chỉ một phút sau, số 9 lại có khoảng trống. Dù vậy, anh lại đỡ bước một không tốt, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Nỗ lực gây sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8. Thủ môn Bangladesh băng ra lỗi trong một pha phạt góc, tạo cơ hội cho Tuấn Hải tạo điểm cắt trước khung thành rộng mở, mang niềm vui cho CĐV trên khán đài sân Hàng Đẫy.

Viet Nam anh 2

Tuấn Hải tạo khác biệt cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Những phút tiếp theo, tuyển Việt Nam liên tục uy hiếp khung thành Bangladesh bằng nhưng pha dứt điểm có độ khó cao của Hoàng Hên, Hoàng Đức. Dù vậy, thủ môn đã chơi tập trung để cứu nguy cho đội khách.

Phút 18, mành lưới Bangladesh rung lên lần thứ 2. Phạm Xuân Mạnh băng vào, đón đường treo bóng của Nguyễn Quang Hải rồi tung cú đánh đầu hiểm hóc, hạ gục Hasan Pritom.

Viet Nam anh 3

Tuyển Việt Nam tạo thế trận lấn lướt. Ảnh: Việt Linh.

Trong trận đấu đầu tiên cho tuyển Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên được bố trí chơi cao nhất trên hàng công, hỗ trợ anh là là bộ đôi Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Hai Long. Ở tuyến tiền vệ, Nguyễn Hoàng Đức đá cặp với Nguyễn Quang Hải. Bộ đôi chạy cánh của đội chủ nhà sẽ là Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ.

Nơi hàng thủ, Ngọc Bảo, Duy Mạnh, Xuân Mạnh và Đặng Văn Lâm sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ khung thành.

Viet Nam anh 4Viet Nam anh 5Viet Nam anh 6Viet Nam anh 7

Xuân Son cùng đồng đội khởi động trước giờ bóng lăn. Ảnh: Việt Linh.

Sau khi AFC xử Malaysia thua 0-3 do vi phạm quy định cầu thủ, tuyển Việt Nam sớm giành vé dự Asian Cup 2027, đồng thời tăng 5 bậc lên hạng 103 thế giới. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik không dừng lại ở đó. Mục tiêu được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đặt ra là tiếp tục giành chiến thắng trong đợt FIFA Days này để cải thiện vị trí, hướng tới top 100 thế giới.

Trước đối thủ xếp hạng 181 như Bangladesh, tuyển Việt Nam được đánh giá vượt trội. Tuy nhiên, yêu cầu không chỉ là chiến thắng mà còn là cách thắng. Thực tế, trong các trận gần đây trước Lào và Nepal, đội tuyển gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông và chỉ thắng với cách biệt tối thiểu.

Bangladesh nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối đá phòng ngự chặt, khiến bài toán tấn công của tuyển Việt Nam trở nên đáng chú ý. Việc ghi bàn sớm và duy trì sức ép liên tục sẽ là yếu tố then chốt nếu đội chủ nhà muốn tạo thế trận thuận lợi.

Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, đây còn là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình. Sự trở lại của Văn Hậu mang đến phương án chất lượng cho xuhàng thủ, trong khi Hoàng Hên được kỳ vọng tạo đột biến trên hàng công. Khả năng kết hợp giữa Hoàng Hên và Xuân Son cũng là điểm nhấn đáng chờ đợi.

Trận đấu với Bangladesh vì thế không chỉ mang ý nghĩa kết quả, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho cuộc đối đầu Malaysia sắp tới.

HLV Kim Sang-sik tiết lộ phương án dùng Xuân Son, Hoàng Hên

HLV Kim Sang-sik cho biết bản thân đã có những phương án để sử dụng bộ đôi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên cho trận giao hữu với Bangladesh.

Việt Nam Nguyễn Quang Hải Đặng Văn Lâm Đỗ Duy Mạnh Đoàn Văn Hậu Việt Nam Xuân Son Kim Sang-sik

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga Lev Shonovich Dang) là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga, hiện đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Hải Phòng và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    • Ngày sinh: 13/8/1993
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Chiều cao: 1.88 m

  • Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh đang chơi bóng vị trí tiền vệ của Hà Nội T&T và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam,

    • Ngày sinh: 29/9/1996
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.80 m

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

