ĐT Việt Nam 2-0 Bangladesh: Hai bàn thắng từ tình huống cố định

19h tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam tiếp Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế, hướng tới những mục tiêu quan trọng trước thềm lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Ngay phút thứ 4, tuyển Việt Nam đã có cơ hội tấn công sau quả tạt từ cánh phải. Ở phía trong, Đỗ Hoàng Hên băng vào nhưng đệm bóng không thành công. Chỉ một phút sau, số 9 lại có khoảng trống. Dù vậy, anh lại đỡ bước một không tốt, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Nỗ lực gây sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8. Thủ môn Bangladesh băng ra lỗi trong một pha phạt góc, tạo cơ hội cho Tuấn Hải tạo điểm cắt trước khung thành rộng mở, mang niềm vui cho CĐV trên khán đài sân Hàng Đẫy.

Tuấn Hải tạo khác biệt cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Những phút tiếp theo, tuyển Việt Nam liên tục uy hiếp khung thành Bangladesh bằng nhưng pha dứt điểm có độ khó cao của Hoàng Hên, Hoàng Đức. Dù vậy, thủ môn đã chơi tập trung để cứu nguy cho đội khách.

Phút 18, mành lưới Bangladesh rung lên lần thứ 2. Phạm Xuân Mạnh băng vào, đón đường treo bóng của Nguyễn Quang Hải rồi tung cú đánh đầu hiểm hóc, hạ gục Hasan Pritom.

Tuyển Việt Nam tạo thế trận lấn lướt. Ảnh: Việt Linh.

Trong trận đấu đầu tiên cho tuyển Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên được bố trí chơi cao nhất trên hàng công, hỗ trợ anh là là bộ đôi Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Hai Long. Ở tuyến tiền vệ, Nguyễn Hoàng Đức đá cặp với Nguyễn Quang Hải. Bộ đôi chạy cánh của đội chủ nhà sẽ là Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ.

Nơi hàng thủ, Ngọc Bảo, Duy Mạnh, Xuân Mạnh và Đặng Văn Lâm sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ khung thành.

Xuân Son cùng đồng đội khởi động trước giờ bóng lăn. Ảnh: Việt Linh.

Sau khi AFC xử Malaysia thua 0-3 do vi phạm quy định cầu thủ, tuyển Việt Nam sớm giành vé dự Asian Cup 2027, đồng thời tăng 5 bậc lên hạng 103 thế giới. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik không dừng lại ở đó. Mục tiêu được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đặt ra là tiếp tục giành chiến thắng trong đợt FIFA Days này để cải thiện vị trí, hướng tới top 100 thế giới.

Trước đối thủ xếp hạng 181 như Bangladesh, tuyển Việt Nam được đánh giá vượt trội. Tuy nhiên, yêu cầu không chỉ là chiến thắng mà còn là cách thắng. Thực tế, trong các trận gần đây trước Lào và Nepal, đội tuyển gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông và chỉ thắng với cách biệt tối thiểu.

Bangladesh nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối đá phòng ngự chặt, khiến bài toán tấn công của tuyển Việt Nam trở nên đáng chú ý. Việc ghi bàn sớm và duy trì sức ép liên tục sẽ là yếu tố then chốt nếu đội chủ nhà muốn tạo thế trận thuận lợi.

Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, đây còn là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm đội hình. Sự trở lại của Văn Hậu mang đến phương án chất lượng cho xuhàng thủ, trong khi Hoàng Hên được kỳ vọng tạo đột biến trên hàng công. Khả năng kết hợp giữa Hoàng Hên và Xuân Son cũng là điểm nhấn đáng chờ đợi.

Trận đấu với Bangladesh vì thế không chỉ mang ý nghĩa kết quả, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho cuộc đối đầu Malaysia sắp tới.

