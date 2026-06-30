Đồng yen chạm đáy 40 năm

Đồng yen Nhật đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986, làm dấy lên kỳ vọng rằng chính phủ Nhật Bản sắp phải can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối.

Đồng yen Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm qua. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 30/6, đồng yen Nhật có thời điểm giảm xuống 162,41 yen đổi 1 USD , mức thấp nhất trong 40 năm, trước khi giao dịch ở 162,23 yen/USD hiện tại. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nhắc lại rằng nhà chức trách sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, song không đưa ra những phát biểu cứng rắn hơn, theo Reuters.

Đồng nội tệ Nhật Bản đang trên đà giảm khoảng 2% trong quý II, đánh dấu quý giảm thứ 4 liên tiếp, chuỗi suy yếu dài nhất trong vòng 4 năm qua, khi chênh lệch lãi suất lớn giữa Nhật Bản và Mỹ tiếp tục gây áp lực lên đồng yen.

"Vấn đề không còn nằm ở việc liệu Bộ Tài chính Nhật Bản có can thiệp để hỗ trợ đồng yen hay không, mà là họ sẽ can thiệp vào thời điểm nào", bà Carol Kong, chuyên gia chiến lược tiền tệ của Ngân hàng Commonwealth Australia (CBA), nhận định.

Tuy nhiên, bà Kong cho rằng bất kỳ động thái can thiệp nào cũng khó có thể đảo ngược xu hướng tăng dài hạn của cặp tỷ giá USD/JPY, đồng thời dự báo đồng yen sẽ giảm xuống 164 yen/USD vào đầu năm 2027.

Trong vài tháng qua, đồng yen gần như "không phản ứng" trước các đợt can thiệp của Bộ Tài chính Nhật Bản với tổng quy mô khoảng 11.700 tỷ yên ( 72,25 tỷ USD ), cũng như các đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Nguyên nhân đến từ cuộc xung đột tại Iran đã làm gia tăng lo ngại lạm phát và làm thay đổi triển vọng lãi suất trên toàn cầu.

Các nhà đầu cơ cũng liên tục gia tăng các vị thế bán khống đồng yen. Dữ liệu mới nhất từ cơ quan quản lý của Mỹ cho thấy giá trị vị thế bán ròng đã lên tới 11,3 tỷ USD , gần mức cao nhất trong 2 năm qua.

Dù các đợt can thiệp vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 từng giúp đồng yen phục hồi trong thời gian ngắn, đồng tiền này nhanh chóng chịu áp lực trở lại khi thị trường bắt đầu định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Điều đó khiến mọi sự chú ý dồn vào báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày thứ Năm, sau khi số lượng việc làm mới tăng vượt kỳ vọng trong 3 tháng liên tiếp củng cố lập trường cứng rắn của Fed. Hiện các nhà giao dịch đang định giá 61% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

"Bộ Tài chính Nhật Bản có thể can thiệp nếu muốn, nhưng họ hiểu rằng hiện tại mình đang bơi ngược dòng trước một Fed ngày càng cứng rắn hơn", ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của StoneX, cho biết.

Ông nói thêm nếu dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này mang đến bất ngờ có lợi cho phe kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, Bộ Tài chính Nhật Bản có thể lập tức vào cuộc khi đồng USD suy yếu tạo thêm động lực. Còn cho đến lúc đó, tất cả có lẽ vẫn chỉ dừng ở những lời cảnh báo.