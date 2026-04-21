Động vật 'lạ' xuất hiện trong khu dân cư

Người dân tại xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện các cá thể động vật lạ xuất hiện gần khu dân cư liền bắt giữ, giao nộp cho công an.

Ngày 20/4, Hạt Kiểm lâm Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an xã Thạch Xuân tổ chức tiếp nhận hai cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao, để tiến hành chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể diều hoa Miến Điện được người dân giao nộp.

Trước đó, vào các ngày 17/4 và 18/4, hai người dân tại xã Thạch Xuân phát hiện các cá thể động vật này xuất hiện gần khu dân cư. Nhận thấy đây có thể là loài quý hiếm, các hộ dân đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định hai cá thể gồm cu li nhỏ và diều hoa Miến Điện, đều thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ.

Cá thể cu li được người dân phát hiện và giao nộp.

Hiện, hai cá thể đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để theo dõi sức khỏe, chăm sóc trước khi thả trở lại môi trường rừng tự nhiên.

Đại diện chính quyền xã Thạch Xuân đánh giá, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã là hành động tích cực, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.