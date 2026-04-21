Động vật 'lạ' xuất hiện trong khu dân cư

  • Thứ ba, 21/4/2026 17:00 (GMT+7)
Người dân tại xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện các cá thể động vật lạ xuất hiện gần khu dân cư liền bắt giữ, giao nộp cho công an.

Ngày 20/4, Hạt Kiểm lâm Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an xã Thạch Xuân tổ chức tiếp nhận hai cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm do người dân tự nguyện bàn giao, để tiến hành chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể diều hoa Miến Điện được người dân giao nộp.

Trước đó, vào các ngày 17/4 và 18/4, hai người dân tại xã Thạch Xuân phát hiện các cá thể động vật này xuất hiện gần khu dân cư. Nhận thấy đây có thể là loài quý hiếm, các hộ dân đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định hai cá thể gồm cu li nhỏ và diều hoa Miến Điện, đều thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ.

Cá thể cu li được người dân phát hiện và giao nộp.

Hiện, hai cá thể đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để theo dõi sức khỏe, chăm sóc trước khi thả trở lại môi trường rừng tự nhiên.

Đại diện chính quyền xã Thạch Xuân đánh giá, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã là hành động tích cực, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Tê tê quý hiếm bò vào tầng hầm quán nhậu

Một cá thể tê tê nặng khoảng 3 kg bò vào tầng hầm quán nhậu ở Lâm Đồng, chủ quán lập tức trình báo kiểm lâm đến tiếp nhận.

14:45 19/4/2026

Trăn bạch tạng quý hiếm xuất hiện ở Đồng Tháp

Trung tâm Nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu - Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể trăn bạch tạng từ UBND xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

17:00 7/4/2026

Cu li quý hiếm bò vào nhà dân ở Sơn La

Một cá thể cu li quý hiếm bò vào nhà dân ở phường Chiềng Sinh (tỉnh Sơn La). Người dân đã bắt và bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc, bảo tồn.

20:04 1/4/2026

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

Hoài Nam/Tiền Phong

