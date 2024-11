Đồng USD mạnh nhất 1 năm

Chỉ số USD-Index liên tục đi lên, đến sáng nay đã vượt 106 điểm, cao nhất trong 1 năm qua. Đây cũng là nguyên nhân đẩy giá USD trong nước tăng mạnh những ngày qua.

Giá USD trên kênh ngân hàng liên tục được giữ ở mức trần NHNN cho phép. Ảnh: Nam Khánh.

Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác - đã tăng vượt 106,6 điểm, đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Nguyên nhân chính giúp đồng nội tệ của Mỹ gia tăng sức mạnh là nhờ chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầu tháng 11 vừa qua đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát tại Mỹ. Điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải nhẹ tay hơn trong lộ trình cắt giảm lãi suất sắp tới.

Chịu tác động bởi diễn biến này, giá bán USD trong nước cũng liên tục tăng trong những phiên gần đây.

Ngày 14/11, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra ở mức 24.290 đồng/USD, tăng 2 đồng so với phiên hôm qua.

Xét trển biểu đồ giá hàng ngày, tỷ giá trung tâm đã bắt đầu xu hướng tăng kéo dài từ tháng 10 đến nay và tăng mạnh trong các phiên tuần này. Nếu tính từ đầu tháng 10, tỷ giá trung tâm đã tăng khoảng 197 đồng, tương ứng mức tăng ròng gần 1%.

Với biên độ +/-5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại hôm nay được phép mua - bán USD trong vùng giá thấp nhất 23.074 đồng/USD và cao nhất 25.504 đồng/USD.

Cũng trong sáng nay Sở Giao dịch NHNN vẫn giữ nguyên giá mua - bán ngoại tệ này ở mức 23.400 - 25.450 đồng/USD.

Ghi nhận tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND đã một lần nữa đạt đỉnh mới, vượt qua đỉnh gần nhất ghi nhận hồi tháng 4.

Tại Vietcombank - ngân hàng có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống - tỷ giá đồng bạc xanh hiện được niêm yết ở mức 25.154 - 25.504 đồng/USD (mua - bán), tăng 4 đồng ở chiều mua vào và tăng 2 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Đây cũng là mức trần NHNN cho phép các ngân hàng giao dịch hôm nay.

Tương tự, BIDV niêm yết giá quy đổi USD sang VND ở mức 25.185 - 25.504 đồng/USD, tăng 5 đồng ở chiều mua và tăng 2 đồng ở chiều bán. VietinBank niêm yết tỷ giá này ở mức 25.190 - 25.504 đồng/USD, cũng tăng 2 đồng ở chiều bán.

Hiện mức trần nhà điều hành cho phép giao dịch hôm nay 25.504 đồng/USD cũng là giá bán ra đồng bạc xanh tại một loạt ngân hàng thương mại tư nhân như HDBank, Eximbank, Sacombank, ACB, Techcombank, Sacombank, SHB, MB... Nếu tính từ đầu tháng 10 tới nay, giá USD trên kênh ngân hàng đã tăng gần 3%.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện được các điểm thu đổi ngoại tệ Hà Nội chấp nhận mua vào ở mức 25.540 đồng/USD và bán ra ở 25.650 đồng/USD, tức giảm 70 đồng so với hôm qua.

Như vậy, giá giao dịch đồng bạc xanh trên kênh tự do hiện chỉ cao hơn kênh ngân hàng hơn 100 đồng/USD, thấp hơn nhiều so với hồi tháng 4, khi giá USD ngân hàng chưa chạm mốc 25.000 đồng/USD, thì giá trên thị trường tự do đã vượt 26.000 đồng.

Trước đó, tại phiên chất vấn của Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết nhà điều hành luôn kiên định mục tiêu điều hành tỷ giá, ngoại hối linh hoạt, phù hợp tình hình diễn biến thị trường. Nếu thị trường biến động quá lớn, NHNN sẽ cân nhắc bán ngoại tệ để ổn định, đáp ứng nhu cầu người dân.