Đồng USD cao nhất 13 tháng

Chỉ số USD-Index vừa chạm mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Trong nước, giá giao dịch đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại cũng tăng kịch trần cho phép.

Sức mạnh đồng USD tăng lên mức cao nhất 13 tháng qua. Ảnh: CNBC.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường thế giới, chỉ số Dollar Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh trong rổ tiền tệ lớn - đã tăng 0,09% lên 107,07 điểm. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Đồng USD lên đỉnh 13 tháng khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và sự bất ổn ở châu Âu khiến đồng euro giảm giá, trong bối cảnh giá Bitcoin đang tiến sát mốc lịch sử 100.000 USD /BTC.

Giá trị của đồng bạc xanh đã tăng khoảng 3% trong tháng này do kỳ vọng rằng các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể làm tăng lạm phát và hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của Fed.

Những bình luận gần đây từ các quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell cũng cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ có thể thực hiện lộ trình cắt giảm lãi suất chậm hơn.

Trong nước, hôm nay (22/11) tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.295 đồng/USD, tăng 5 đồng so với giá niêm yết của phiên giao dịch liền trước.

Với biên độ +/-5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.509 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.080 đồng/USD. Tỷ giá mua - bán USD tham khảo được Sở giao dịch NHNN giữ nguyên ở mức 23.400 - 25.450 đồng/USD.

Trên kênh giao dịch ngân hàng, giá USD được điều chỉnh nhẹ với biên độ phổ biến 10-20 đồng so với phiên trước.

Vietcombank niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 25.175 đồng/USD (mua) và 25.509 đồng/USD (bán), tăng 5 đồng so với chốt phiên ngày 21/11.

Tương tự, BIDV và VietinBank cũng tăng 5 đồng giá bán lên mức 25.509 đồng/USD, cũng là mức trần nhà điều hành cho phép giao dịch hôm nay. Ở chiều mua vào, hai ngân hàng này lần lượt niêm yết ở mức 25.209 đồng/USD và 25.220 đồng/USD.

Ở khối ngân hàng tư nhân, HDBank đang niêm yết giá USD ở mức 25.120 - 25.509 đồng/USD, đi ngang chiều mua và tăng 5 đồng ở chiều bán.

Nhiều ngân hàng thương mại tư nhân cũng duy trì giá bán đồng bạc xanh ở mức trần cho phép như Techcombank, ACB, SHB, MB, Eximbank, HSBC hay Sacombank.

Đáng chú ý, trên thị trường giao dịch tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đang giao dịch đồng USD ở mức 25.650 - 25.750 đồng/USD (mua - bán). So với phiên trước đó, giá USD "chợ đen" đã giảm mạnh tới 100 đồng ở cả 2 chiều.

Hiện giá USD mua vào tại thị trường tự do đang cao hơn gần 500 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do là hơn 200 đồng.