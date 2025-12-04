Giá nhà trung tâm vượt 400 triệu/m2, dòng tiền đổ về khu đông TP.HCM

Nguồn cung căn hộ tại trung tâm TP.HCM khan hiếm nghiêm trọng, giá liên tục lập đỉnh khiến dòng tiền đầu tư và người mua ở thực đổ mạnh về khu đông, đặc biệt là Thủ Thiêm - Nam Rạch Chiếc.

Dữ liệu thị trường cho thấy nguồn cung bất động sản trung tâm tiếp tục khan hiếm nhưng duy trì lượng lớn sự quan tâm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo quý III từ Dat Xanh Services - FERI, thị trường căn hộ trung tâm TP.HCM đang bước vào giai đoạn khan hiếm chưa từng có. Dữ liệu từ đơn vị cho thấy nguồn cung mới ở khu vực trung tâm thành phố sụt giảm mạnh do quỹ đất gần như cạn kiệt và quá trình phê duyệt dự án ngày càng kéo dài.

Điều này đẩy giá trị các dự án hiện hữu liên tục tăng, biến bất động sản trung tâm TP.HCM thành nhóm tài sản mang tính “độc quyền” và thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Trong 10 tháng đầu năm, Batdongsan.com.vn chỉ ra chung cư trung tâm thu hút tới 45% mức độ quan tâm, vượt trội so với tất cả phân khúc còn lại, dù chỉ chiếm 28% tổng nguồn cung thị trường TP.HCM.

Giá leo thang từ trung tâm cũ sang trung tâm mới

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, khái niệm trung tâm thành phố không còn dựa đơn thuần vào vị trí địa lý như trước. Thay vào đó, trung tâm TP.HCM ngày nay được đánh giá dựa trên mật độ doanh nghiệp, dòng vốn FDI, hạ tầng kết nối và sự hình thành các cụm kinh tế mới.

Ông cho biết trung tâm mở rộng của TP.HCM hiện bao trùm toàn bộ quận 2 (cũ), gồm Thủ Thiêm và Nam Rạch Chiếc nơi đang giữ vai trò cân bằng mạng lưới đa trung tâm của thành phố.

Thống kê mới đây của đơn vị thể hiện rõ sự phân tầng giữa trung tâm cũ và trung tâm mở rộng. Tại quận 1 (cũ), một số dự án thứ cấp đang đạt mức giá khoảng 413 triệu đồng/m2. Trong khi đó, khu trung tâm mở rộng như quận 2 (cũ) ghi nhận mức giá khoảng 314 triệu đồng/m2, còn các khu vực giáp ranh khác phổ biến trong ngưỡng 101-182 triệu đồng/m2.

Riêng Thủ Thiêm và Nam Rạch Chiếc, mức giá hiện dao động 80-120 triệu đồng/m2. Đây cũng là khu vực chiếm hơn 60% tổng nguồn cung mới của thành phố, chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp với mức giá vượt 100 triệu đồng/m2, theo Batdongsan.com.vn.

Tương tự, dữ liệu quý III từ Dat Xanh Services - FERI cũng ghi nhận mức tăng giá đáng kể tại khu vực này. So với cùng kỳ năm ngoái, Thủ Thiêm và Nam Rạch Chiếc đang dẫn đầu thị trường về biên độ tăng giá, từ 18% đến 27%. Cùng với đó, các khu vực Thảo Điền (cũ) và Thạnh Mỹ Lợi (cũ) cũng đã tăng thêm từ 13% đến 19% trong cùng giai đoạn.

Chuyên gia Dat Xanh Services - FERI nhận định mức tăng này không chỉ phản ánh chi phí đầu vào tăng mà quan trọng hơn là tình trạng khan hiếm nguồn cung thực tế tại lõi trung tâm, khiến giá ở những khu vực có hạ tầng và kết nối tốt tăng theo nhu cầu.

Thủ Thiêm, Nam Rạch Chiếc hút tiền

Không chỉ tăng giá mạnh, các khu vực thuộc trung tâm mới này cũng ghi nhận sức cầu nổi bật. Batdongsan.com.vn cho biết khu Nam Rạch Chiếc (phường An Phú cũ) đang nổi lên mạnh mẽ với mức độ quan tâm đối với khu vực này trong quý III tăng gần 10% so với quý trước, cho thấy khu đông đang ngày càng được quan tâm.

Khu vực này được chuyên gia đánh giá có lợi thế đặc biệt nhờ vị trí liền kề Thủ Thiêm, thừa hưởng hệ thống kết nối trực tiếp qua Mai Chí Thọ, Song Hành và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Điều này giúp Nam Rạch Chiếc nhanh chóng trở thành điểm đến của cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Eaton Park là một dự án điển hình nằm ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ, kết nối thuận tiện vào trung tâm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Song song đó, báo cáo của Dat Xanh Services - FERI cho thấy dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển rõ rệt về khu đông.

Tại đây, một loạt dự án căn hộ quy mô lớn đang góp phần thiết lập mặt bằng giá mới. The Privé của Đất Xanh được chào bán giá 120-150 triệu đồng/m2, Eaton Park của Gamuda Land ghi nhận mức giá 150-200 triệu đồng/m2, trong khi Masteri Park Place thuộc The Global City có giá 165-200 triệu đồng/m2.

Những con số này phản ánh rõ vị thế đang lên của khu vực Thủ Thiêm - Nam Rạch Chiếc trong bản đồ đô thị TP.HCM khi quy tụ cùng lúc nhiều dự án căn hộ hạng sang, theo thống kê của Batdongsan.com.vn.

Nhìn về quý IV năm nay và năm 2026, Dat Xanh Services - FERI dự báo nguồn cung nhà ở khu trung tâm sẽ tiếp tục khan hiếm do hạn chế quỹ đất, phê duyệt kéo dài và yêu cầu pháp lý ngày càng chặt. Xu hướng tập trung dòng vốn vào các tài sản cao cấp, vị trí đắc địa, pháp lý hoàn chỉnh sẽ còn rõ rệt.

Chuyên gia của FERI nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh. Các dự án bất động sản trung tâm sở hữu pháp lý chuẩn, đạt chất lượng xây dựng cao sẽ có tốc độ hấp thụ vượt trội.

Ngược lại, những dự án vùng ven thiếu hạ tầng hoặc pháp lý chưa hoàn chỉnh có thể chững thanh khoản, thậm chí giảm sức hút nếu không đáp ứng được tiêu chí ngày càng cao của người mua.