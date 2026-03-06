Động thổ nhà máy điện rác hơn 4.000 tỷ tại Hưng Yên

Chiều 6/3, UBND tỉnh Hưng Yên và nhà đầu tư tổ chức lễ động thổ Nhà máy điện rác Phủ Cừ tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng , Tập đoàn CNTY - EUZY làm chủ đầu tư thông qua Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý - Huy Anh là đơn vị thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, nhà đầu tư và đại diện các đơn vị có liên quan, tiến hành động thổ dự án chiều 6/3. Ảnh: Trọng Đảng.

Tại lễ khởi công, ông Lý Ai Quân, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn CNTY - EUZY - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý - Huy Anh cho biết, dự án Nhà máy điện rác Phù Cừ được triển khai nhằm giải quyết căn cơ bài toán xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 7 ha, với công suất xử lý 1.600 tấn rác/ngày đêm và công suất phát điện 40 MW, tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng .

“Dự án sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu Waterleau của Bỉ, một trong những công nghệ xử lý rác tiên tiến hiện nay, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường theo quy chuẩn của châu Âu và Việt Nam”, ông Lý Ai Quân thông tin.

Đánh giá về dự án, ông Lý Ai Quân cho biết, dự án góp phần chuyển hóa rác thải thành nguồn năng lượng sạch, giảm áp lực cho các bãi chôn lấp, đồng thời đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên. Cùng với đó, không chỉ mang ý nghĩa về môi trường, mà dự án còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, đóng góp ngân sách và thúc đẩy phát triển hạ tầng môi trường theo hướng bền vững. Sau khi động thổ, nhà máy sẽ bước vào giai đoạn thi công và dự kiến đi vào vận hành từ quý II năm 2027.

Theo chủ đầu tư, Tập đoàn CNTY - EUZY được thành lập từ những năm 1990 và hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực môi trường đô thị, hoạt động tại 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ ba toàn cầu trong lĩnh vực xử lý chất thải và dịch vụ môi trường đô thị.

Tập đoàn có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực như phân loại rác tại nguồn, làm sạch môi trường đô thị, xây dựng và vận hành nhà máy điện rác, với triết lý phát triển: “Giảm thiểu hóa - Vô hại hóa - Tài nguyên hóa” trong xử lý chất thải. Các dự án của CNTY - EUZY đang được triển khai tại nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ, Anh, Ấn Độ, Singapore, Trung Quốc và Việt Nam.

Tại Việt Nam, trước sự phát triển năng động của nền kinh tế và sự ổn định về chính trị - xã hội, Tập đoàn đã quyết định đầu tư và phát triển nhiều dự án xử lý chất thải, trong đó có các nhà máy điện rác tại Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau lễ động thổ Nhà máy điện rác Phủ Cừ có thời gian thi công, hoàn thành trong năm 2027. Ảnh: T.Đảng.

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy cho biết sau sắp xếp địa giới hành chính, vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được mở rộng càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, lượng rác thải trong đó có kèm theo chất thải rắn được thải ra trong quá trình sinh hoạt, sản xuất hàng ngày rất lớn. “Chỉ tính riêng rác thải sinh hoạt, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh đang thải ra từ 1.800 đến 2.000 tấn, còn rác thải công nghiệp khoảng 1.000 tấn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng các giải pháp xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường”, ông Huy nói.

Theo ông Huy, với sự quyết tâm của UBND tỉnh và sự phối hợp của các cơ quan chức năng, sự đồng hành của nhà đầu tư và doanh nghiệp, dự án Nhà máy điện rác Phủ Cừ được kỳ vọng sẽ trở thành công trình tiêu biểu trong lĩnh vực xử lý chất thải và năng lượng xanh của khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên theo định hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”, nâng cao chất lượng môi trường sống và hướng tới phát triển bền vững.