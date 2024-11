Động thái kỳ lạ của Manchester United

Theo truyền thông Anh, Ruud van Nistelrooy vẫn đang mòn mỏi chờ đợi thông tin về tương lai của mình tại Manchester United, khi chỉ còn khoảng 4 ngày nữa là Ruben Amorim sẽ chính thức đảm nhận vai trò HLV trưởng.

Cựu tiền đạo người Hà Lan dẫn dắt "Quỷ đỏ" qua 3 trận đấu sau khi Erik ten Hag bị sa thải. Tuy nhiên, Van Nistelrooy chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ MU về việc liệu anh có tiếp tục là một phần trong kế hoạch của CLB dưới thời Amorim.

Hiện tại, chưa có quyết định chính thức nào về tương lai của Van Nistelrooy, và thậm chí chính anh cũng cảm thấy mù mờ. Sau trận thắng PAOK 2-0 ở Europa League rạng sáng 8/11,Van Nistelrooy chia sẻ với TNT Sport: "Tôi có kiểm tra điện thoại khi rời bàn phỏng vấn. Wifi đầy đủ nhưng chưa có gì mới. Cứ phải chờ thôi, kiên nhẫn chờ đợi".

Trong lúc đợi chờ phán quyết từ ban lãnh đạo, Van Nistelrooy vẫn tập trung chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng trong vai trò HLV tạm quyền khi MU tiếp Leicester trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 11 Premier League cuối tuần này.

Trước đó, Sun Sport tiết lộ rằng các cầu thủ trong đội hình MU rất mong Van Nistelrooy sẽ được giữ lại. Đích thân cựu danh thủ người Hà Lan cũng bày tỏ nguyện vọng hoàn tất hợp đồng trợ lý dự kiến kéo dài đến cuối mùa giải tới.

Van Nistelrooy chứng tỏ được năng lực khi mang về kết quả tích cực cho "Quỷ đỏ", bao gồm chiến thắng 2-0 trước PAOK tại Europa League, chiến thắng hủy diệt 5-2 trước Leicester ở League Cup, và trận hòa 1-1 với Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh.

Tháng trước, Van Nistelrooy chia sẻ lý do quay lại MU: "Tôi trở lại đây để giúp đội bóng tiến lên. Công việc tạm quyền này sẽ rất ngắn, và đã được thông báo rõ ràng. Tôi hài lòng với điều đó. Khi HLV mới đến, chúng tôi sẽ cùng bàn bạc và xem mọi thứ tiến triển ra sao".

