Van Nistelrooy tự tin

Ruud van Nistelrooy chia sẻ rằng những người bạn và đồng đội cũ ở Manchester United như Gary Neville, Roy Keane và Paul Scholes có thể sẽ quay lưng nếu đội bóng của ông gặp thất bại trong trận đấu sắp tới với Chelsea. Tuy nhiên, huấn luyện viên tạm quyền của “Quỷ đỏ” không hề phiền lòng về điều này.

Cựu tiền đạo người Hà Lan hiện đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền trong ba trận đấu, trước khi Ruben Amorim chính thức tiếp quản từ Erik ten Hag vào ngày 11/11, trong thời gian nghỉ quốc tế. Van Nistelrooy vừa có màn ra mắt thuận lợi khi giúp United giành chiến thắng 5-2 trước Leicester ở Carabao Cup và sẽ tiếp tục cầm quân trong hai trận gặp PAOK Salonika thuộc Europa Leaguevà Leicester tại Premier League.

Van Nistelrooy tỏ ra thoải mái trước những lời chỉ trích từ các đồng đội cũ, hiện là những nhà bình luận thể thao có tiếng. “Mỗi người đều có công việc riêng, và họ cũng muốn điều tốt cho câu lạc bộ. Khi Manchester United không chơi tốt, họ có quyền đưa ra ý kiến. Tôi không xem đó là vấn đề cá nhân, khi gặp lại, tôi vẫn sẽ uống cà phê với họ”, ông chia sẻ.

Van Nistelrooy cho biết mình không quan tâm quá nhiều đến những phản ứng bên ngoài mà chỉ tập trung vào việc ổn định đội bóng. “Thế giới bóng đá có thể thay đổi nhanh chóng, nên tôi không quá tin vào những lời ca ngợi hay chỉ trích. Quan trọng là giữ bình tĩnh và tập trung công việc mỗi ngày. CLB cần thời gian để thay đổi, nhưng tôi tin vào tương lai lâu dài của đội”, Van Nistelrooy nói.

Mặc dù vai trò của Van Nistelrooy chỉ là tạm quyền, ông khẳng định mong muốn ở lại CLB và hoàn thành hợp đồng trợ lý hai năm của mình. “Đây là công việc duy nhất tôi sẵn sàng làm trợ lý”, Van Nistelrooy chia sẻ. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rằng với việc Amorim có thể mang theo đội ngũ của mình từ Bồ Đào Nha, vị trí của bản thân có thể thay đổi.

“Tất nhiên mọi thứ có thể thay đổi, nhưng tôi không đến đây để chứng tỏ bản thân. Tôi ở đây để hỗ trợ và làm hết sức mình cho câu lạc bộ. Đội bóng là điều quan trọng nhất, và tôi tập trung hoàn toàn vào điều đó”, Van Nistelrooy khẳng định.

