Van Nistelrooy khác biệt

Với 90 phút tại “Nhà hát của những giấc mơ”, HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ Manchester United - điều mà Erik ten Hag hiếm khi làm được trong 128 trận đấu của ông. Sau chuỗi ngày buồn, "Quỷ đỏ" cũng tìm lại được mỹ vị chiến thắng, họ đè bẹp Leicester City 5-2 tại Carabao Cup.

Van Nistelrooy ra sân trong trang phục lịch lãm, với áo khoác dài, áo len cổ lọ và quần tây tối màu, gợi nhớ đến hình ảnh của “Milk Tray Man” - biểu tượng của sự tinh tế và mạnh mẽ. Trái với sự kiệm lời, ít biểu cảm của Ten Hag, Van Nistelrooy không ngại ngùng thể hiện cảm xúc. Ông liên tục chỉ đạo hàng thủ dâng cao, hò hét cổ vũ các học trò và thậm chí ăn mừng cuồng nhiệt khi Manchester United ghi bàn. Đó là một hình ảnh hiếm có trên đường biên của đội bóng trong thời gian gần đây.

Khi Casemiro ghi bàn thắng đầu tiên - một pha dứt điểm tuyệt đẹp - Van Nistelrooy không thể kiềm chế niềm vui, hô vang “Một bàn thắng quá tuyệt vời” và giơ hai tay lên trời trong niềm hân hoan. Người đàn ông Hà Lan này rõ ràng muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân đấu, truyền cảm hứng và niềm tin tới các cầu thủ cũng như người hâm mộ.

Mùa giải này, Old Trafford không còn là pháo đài vững chắc về mặt tinh thần như trước. Các trận đấu đã qua thường chìm trong bầu không khí ảm đạm, đôi khi là những tiếng huýt sáo thất vọng dành cho màn trình diễn yếu kém của đội bóng hoặc quyết định thay người gây tranh cãi của Ten Hag. Nhưng lần này, thay vì những tiếng la ó, Van Nistelrooy được chào đón bằng những tiếng hô vang “Ruud” từ các khán đài, đặc biệt là khu vực Stretford End, nơi vốn nổi tiếng với tình cảm cuồng nhiệt dành cho các huyền thoại của CLB.

Van Nistelrooy ghi 150 bàn trong 219 trận cho Manchester United, và chẳng ai quên điều đó. Cựu tiền đạo này không ngần ngại đón nhận sự hoan hô từ người hâm mộ, giơ cao cả hai tay trước đám đông và nở nụ cười rạng rỡ trước khi lặng lẽ bước xuống đường hầm. Khung cảnh này gợi nhớ lại những ngày đầu của Ole Gunnar Solskjaer trở lại dẫn dắt Manchester United để thay Jose Mourinho. Có lẽ, người hâm mộ đang tìm kiếm sự trở lại của “phép màu” khi xưa.

Trên khán đài, Sir Alex Ferguson ngồi theo dõi trận đấu và nở nụ cười hài lòng. Đó là một hình ảnh đẹp, mang lại cảm giác rằng Old Trafford thực sự sống lại, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Về chiến thuật, Van Nistelrooy không thay đổi sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc của Ten Hag nhưng tinh chỉnh để mang lại nhiều sức mạnh cho tuyến giữa. Ông chọn hai tiền vệ phòng ngự là Casemiro và Manuel Ugarte để tăng cường sự vững chắc.

Đối thủ Leicester cũng ra sân với đội hình không phải mạnh nhất, khi có đến 10 sự thay đổi so với trận thua Nottingham Forest. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tinh thần và cách tiếp cận của Manchester United dưới thời Van Nistelrooy trở nên khẩn trương, quyết đoán hơn nhiều so với trước.

Đội bóng di chuyển bóng nhanh hơn, với các pha phối hợp và chuyển trạng thái nhanh chóng. Nhiều lần, Van Nistelrooy gọi trợ lý Rene Hake lại để trao đổi, điều này cho thấy sự chủ động trong việc điều chỉnh chiến thuật ngay giữa trận đấu. Ông tỏ ra khó chịu nhất khi hàng phòng ngự CLB thiếu liên kết, để Leicester ghi bàn thứ hai một cách dễ dàng sau một pha đá phạt.

Điều đáng chú ý là cách Van Nistelrooy sử dụng các cầu thủ dự bị. Amad Diallo, một cầu thủ không được Ten Hag thực sự tin tưởng, được vào sân thay cho Marcus Rashford trong hiệp hai và nhận được nhiều lời khen từ cựu danh thủ người Hà Lan. Ông thậm chí còn nỗ lực tung ra một pha móc bóng đầy ngoạn mục, suýt nữa thành bàn thắng.

Mỗi lần thay người, Van Nistelrooy đều ôm các cầu thủ rời sân và dành một vài lời khích lệ ngắn gọn cho những người vào thay. Marcus Rashford, Lisandro Martinez và Alejandro Garnacho đều được rút ra trước khi trận đấu kết thúc để giữ sức cho trận gặp Chelsea vào ngày 3/11. Điều này không chỉ cho thấy sự chu đáo trong việc phân bổ sức lực mà còn thể hiện sự tin tưởng vào các cầu thủ trẻ và sự sẵn sàng thay đổi khi cần thiết.

Tỏa sáng rực rỡ nhất trong chiến thắng của Manchester United chính là Bruno Fernandes và Casemiro. Cả hai đều lập cú đúp và thi đấu với tinh thần chiến đấu máu lửa mà người hâm mộ không thấy từ đầu mùa. Cùng với Ugarte - người chơi cực tốt ở trung tâm hàng tiền vệ, bộ ba này tạo nên sức mạnh áp đảo giúp "Quỷ đỏ" khuất phục Leicester.

Garnacho cũng để lại dấu ấn đậm nét với nhiều pha bóng nguy hiểm và một bàn thắng đẹp mắt từ đường chuyền của Diogo Dalot.Joshua Zirkzee vẫn còn cần cải thiện nhưng cũng đóng góp nhất định vào lối chơi chung của đội. Sự sôi động và khát khao chiến thắng từ các cầu thủ tạo ra một màn trình diễn mãn nhãn, mang lại cảm giác phấn khích cho người hâm mộ.

Ruud van Nistelrooy chứng tỏ rằng một huấn luyện viên không chỉ cần giỏi chiến thuật, mà còn phải biết cách truyền cảm hứng và tạo nên mối liên kết với người hâm mộ. Trong một mùa giải đầy khó khăn, màn ra mắt của Van Nistelrooy mang lại chút ánh sáng và hy vọng cho người hâm mộ.

Dù chỉ là vai trò tạm quyền, hưng với những gì ông đã làm trên đường biên Old Trafford, Van Nistelrooy có thể đã tìm thấy một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ - một người lãnh đạo vừa có tài năng vừa có cảm xúc, luôn sẵn sàng chiến đấu và sẻ chia với đội bóng.

