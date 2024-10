Điểm A+ cho Van Nistelrooy

Sự xuất hiện của Van Nistelrooy thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng. Cựu tiền đạo mang đến nguồn năng lượng mới, sôi nổi và đầy nhiệt huyết cho Manchester United.

Manchester United đang khát khao một sự thay đổi, và có lẽ Ruud van Nistelrooy chính là người mang đến điều đó.

Có lẽ Erik ten Hag không hẳn đã sai khi than thở về vận may ngoảnh mặt với Manchester United trong những tuần cuối cùng cầm quân. Nếu như VAR từng chống lại họ trong trận gặp West Ham, thì ở trận đấu với Leicester, may mắn lại nghiêng về phía "Quỷ đỏ" với những pha dứt điểm đập trúng người đối thủ và đổi hướng có lợi.

Tuy nhiên, chiến thắng 5-2 trước Leicester City tại Carabao Cup rạng sáng 31/10 (giờ Hà Nội) không thể che đậy sự thật rằng đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao đầy bất ổn. Hơn lúc nào hết, Manchester United cần định hướng rõ ràng cho tương lai.

Tình trạng ảm đạm kéo dài quá lâu tại Old Trafford, và việc thay đổi là điều cần thiết để khôi phục tinh thần đội bóng. Các cổ động viên cảm nhận từ lâu rằng Ten Hag không còn là giải pháp, dù ông vẫn có những chiến thắng. Trận đấu với Leicester chính là cơ hội để làm dịu bớt nỗi đau mà người hâm mộ phải chịu đựng trong thời gian qua.

Ruud van Nistelrooy mang lại luồng sinh khí mới cho đội bóng. Ngay khi bước ra từ đường hầm, cựu tiền đạo người Hà Lan kích thích sự hào hứng từ khán giả bằng những hành động sôi nổi. Dù không có nhiều khả năng để ông trở thành HLV lâu dài như Ole Gunnar Solskjær, Van Nistelrooy cho thấy sự nhiệt huyết của mình, giống như một giáo viên tạm thời mang lại sự vui vẻ cho lớp học.

Mặc dù không ai đến Old Trafford với tâm trạng lạc quan, bầu không khí trong trận đấu này mang lại một chút hy vọng. Người hâm mộ thấy một ý tưởng mới, một HLV trẻ có thể khôi phục lại những gì đã mất trong những năm qua. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều người lo lắng về những thất bại trước đó trong thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chiến thắng 5-2 của Manchester United trước Leicester City là tâm lý các cầu thủ thoải mái hơn.

Van Nistelrooy khéo léo tạo ra một không khí vui tươi cho các cổ động viên. Đây là một cơ hội để Manchester United thể hiện sức mạnh trước Leicester, đội bóng đang gặp khó khăn. Mặc dù màn trình diễn chưa hoàn hảo, nó đủ để đưa đội bóng vào tứ kết Carabao Cup, giải đấu mà giờ đây dường như là cơ hội tốt nhất để giành lấy danh hiệu.

Trên sân Old Trafford, Casemiro có cú sút tuyệt vời từ xa, Garnacho ghi bàn sau tình huống gây tranh cãi về việt vị, và Bruno Fernandes cũng để lại dấu ấn với cú đá phạt sắc bén. Sự may mắn mà Ten Hag mong chờ cuối cùng cũng đến với Manchester United.

Trận gặp Leicester có cảm giác như buổi giao hữu giữa mùa giải, khi “Bầy cáo” cũng cho các cầu thủ dự bị ra sân. Van Nistelrooy chỉ thực hiện những điều chỉnh nhẹ nhàng thay vì một cuộc cách mạng, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ Manchester United thể hiện sự thoải mái và tự tin hơn. Họ tạo ra nhiều cơ hội hơn và cuối cùng tận dụng được những cơ hội đó để ghi bàn.

Dù chiến thắng được hoan nghênh, bầu không khí vẫn còn khá trầm lắng khi các cổ động viên tự hỏi điều gì sẽ đến tiếp theo. Trận đấu với Chelsea vào ngày 3/11 sẽ là thách thức lớn hơn, và Manchester United cần cải thiện hiệu suất để đối phó với những áp lực mà đối thủ mang lại.

Khi các cuộc đàm phán với Rúben Amorim vẫn đang diễn ra, kết quả hôm nay có thể khuyến khích ban lãnh đạo Manchester United đưa ra quyết định nhanh chóng. Van Nistelrooy mang lại chút ánh sáng cho đội bóng, nhưng rõ ràng rằng CLB cần một sự thay đổi lâu dài về định hướng và một HLV có thể mang lại bản sắc mà người hâm mộ cảm thấy tự hào và ủng hộ.