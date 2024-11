Van Nistelrooy tiết lộ cảm xúc của Ten Hag sau khi bị sa thải

Van Nistelrooy chia sẻ rằng Ten Hag thực sự “đau lòng” và “thất vọng sâu sắc” khi phải rời CLB mà bản thân dồn tâm huyết xây dựng. “Ông ấy rất quan tâm và yêu mến Manchester United. Từ những cuộc trò chuyện đầu tiên khi tôi trở lại, tôi cảm nhận được khát vọng của ông ấy muốn đưa đội bóng tiến xa hơn. Việc phải ra đi đã khiến ông ấy chạm lòng sâu sắc, nhưng ông cũng tự hào với thành tích giành hai danh hiệu cho đội”, Van Nistelrooy chia sẻ.

Sau khi nghe tin từ ban lãnh đạo, Ten Hag nhanh chóng đáp chuyến bay về quê nhà Hà Lan. Ông quay lại Oldenzaal, một thị trấn yên bình gần biên giới Đức, nơi bản thân lớn lên và có nhiều kỷ niệm gia đình.

Dù đã trở thành HLV nổi tiếng với mức lương lên đến 7,8 triệu bảng mỗi năm, Ten Hag vẫn thường xuyên trở về nơi đây để tìm chút bình yên. Theo người thân, cựu thuyền trưởng Ajax đã tìm đến sự an ủi từ bố mẹ, ông bà Hennie và Joke, tại căn nhà ba tầng trị giá 1 triệu bảng của mình. Vợ ông, Bianca, và ba người con vẫn ở lại Cheshire để hoàn tất thủ tục trước khi đoàn tụ với Ten Hag tại Hà Lan.

Trong khi đó, Van Nistelrooy cũng bày tỏ niềm vui với vai trò HLV tạm quyền, mặc dù sẽ sớm quay lại vị trí trợ lý khi Manchester United tiến gần đến việc bổ nhiệm HLV của Sporting Lisbon, Ruben Amorim. “Tôi rất sẵn lòng giúp CLB trong mọi vai trò, và sẽ quay lại làm trợ lý sau khi nhiệm vụ tạm quyền kết thúc”, Van Nistelrooy khẳng định.

Ten Hag phải rời ghế huấn luyện sau chuỗi khởi đầu không suôn sẻ, với CLB đang chật vật ở vị trí thứ 14 tại Premier League. Trận thua 1-2 trước West Ham vào cuối tuần qua là giọt nước tràn ly, chấm dứt giai đoạn sóng gió tại Old Trafford. Dù Ten Hag ra đi, tinh thần ông để lại có thể sẽ giúp CLB tìm lại phong độ để chinh phục những đỉnh cao mới.

