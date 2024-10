Scholes cảnh báo Man Utd về Amorim

Cựu danh thủ Manchester United, Paul Scholes, tỏ ra thận trọng trước làn sóng phấn khích xung quanh Amorim, vì sự hưng phấn này khiến ông liên tưởng đến thời điểm Ten Hag đến Old Trafford với nhiều kỳ vọng, nhưng sau cùng lại không đạt thành công như mong đợi.

Scholes chia sẻ trong chương trình The Overlap Fan Debate: “Sự phấn khích này nhắc tôi nhớ đến Ten Hag khi ông ấy gia nhập Manchester United. Ruben chuộng lối chơi kiểm soát bóng ba trung vệ rất hấp dẫn - một điều mà Manchester United chưa thực sự thể hiện. Nếu cậu ấy áp dụng được phong cách này, đó có thể là luồng gió mới".

Tuy vậy, Scholes không bị cuốn theo sự hào hứng và vẫn giữ quan điểm rằng Manchester United cần một HLV có bản lĩnh và kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất. Ông chia sẻ rằng Thomas Tuchel, người hiện dẫn dắt tuyển Anh, mới là lựa chọn tốt hơn vì “đã quản lý những CLB lớn và biết cách giành chiến thắng trong các trận đấu quan trọng”.

Manchester United và Sporting đang đàm phán thời điểm Amorim có thể chính thức nhận việc. Trong khi MU sẵn sàng đáp ứng điều khoản phá vỡ hợp đồng, họ vẫn đang tìm cách đảm bảo Amorim có thể bắt đầu công việc sớm nhất vào ngày 24/11, khi CLB đối đầu Ipswich Town. Dù chưa có thông báo chính thức, Sporting xác nhận rằng họ đã nhận được lời đề nghị từ đội bóng nước Anh.

Scholes cũng cho rằng Amorim cần thời gian để chứng minh bản thân trước truyền thông Anh và người hâm mộ, nhất là khi các trận đấu tới đây với Manchester City và Arsenal tại Champions League là cơ hội để HLV người Bồ Đào Nha phô diễn tài năng và bản lĩnh chiến thuật của mình.

Theo Daily Mail, vào sáng 30/10, HLV Amorim được nhìn thấy vẫn tới sân tập của Sporting CP để làm việc.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.